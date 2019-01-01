حوار نادر.. خيري شلبي يوضح معنى "العايق والشاطر": قطاع طرق

لم يكن كاتبا عاديا، وكانت شخصياته تنبض بالحياة على الورق، وكأنك تراها تتحرك أمامك، مع كل سطر من رواياته التي ترجمت معظمها إلى لغات عديدة، واستفزت صناع الدراما والسينما لتحوليها إلى أعمال فنية نالت إعجاب المشاهدين، إنه الكاتب الراحل "خيري شلبي" ابن قرية شباس عمير بمحافظة كفر الشيخ.

لم يظهر خيري شلبي كثيرا في البرامج الحوارية، ورغم ظهوره النادر إلا إنه كان يضيف دوما للمشاهد الكثير في تلك اللقاءات التي تعد على الأصابع، وفي حواره مع الإعلامي أحمد المسلماني في برنامج "الطبعة الأولى" عام 2011، تحدث عن السبب الطريف لاختياره اسم "شلبي"، حيث كان اسم العائلة الأصلي "عكاشة"، بينما "شلبي" هو اسم "أوسط" اختاره والده، ليصبح الأديب الراحل وأخوته فقط من العائلة يحملون اسم "شلبي" وليس "عكاشة"، ورغم ذلك كانت نيته أن يذيل أعماله باسم "خيري عكاشة" في شبابه، لكن بداياته جاءت في وقت تولي الدكتور "ثروت عكاشة" وزارة الثقافة، بحسب ما صرح للبرنامج، قائلا: "بغرور الشباب وقتها خفت إن أنا لو لمعت يقال عليا إنه أصله قريب وزير الثقافة".

وعن معنى اسم "شلبي" قال الأديب الكبير، إن أصلها "جلبي"، وهو لفظ تركي معناه "الذي يختار للسلطان ملابسه" أو "شماشرجي السلطان" الذي يختار له ما يلبسه في المناسبات، ولذلك استقر في وجدان المصريين لفظ "شلبي" بـ"العايق"، بينما كان المعنى الحقيقي لكلمة "عايق" هو "عائق" أي الشخص الذي يقطع الطريق على الناس، ويطلب منهم أموالا "إتاوة"، بينما تحولت الهمزة إلى ياء في اللفظ الشعبي.

وتطرق خيري شلبي في حواره أيضا إلى معنى كلمة "شاطر"، حيث وضح أن كلمة "الشاطر" في القاموس العربي، هو من قطع الطريق على الناس، مبينا أن الكلمة أطلقت على طائفة كانت تقوم بعمليات سرقة ونهب ويتصدون لقوافل السلطان ويسرقونها، فيعجب بهم الناس لكونهم ينتقمون من السلطان.

وسخر "شلبي" من ما اسماه "انقلاب الآية"، حيث أصبح الجميع يستخدم لفظ "شاطر" بشكل حميد، بينما هو في المعجم "خبيث، ولص"، حيث يخاطب الأطفال بتلك الكلمة لتحفيزهم، بل وهناك من الأغاني ما يؤصل لذلك أيضا.

وبمراجعة معجم اللغة العربية المعاصرة نجد أن كلمة "شطار" معناها كالتالي:

1- اسم فاعل من شطَرَ وشطُرَ.

2- حادّ الفهم، سريع التصرُّف.

3- داهية، مكير، خبيثٌ ماكر.

4- لِصّ"، وفي قاموس الصحاح في اللغة "الشاطِرُ: الذي أعيا أهله خُبْثاً".