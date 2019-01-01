بالفيديو| إيجار القدم بأحدها 3500 دولار.. أغلى شوارع للسكن في العالم

استعرضت فضائية "CNN" في تقرير مصور لها، نشرته عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغلى الشوارع السكنية في العالم.

ونشرت القناة صورا للشوارع الأعلى تكلفة، من حيث إيجار السكن فيها، لاحتوائها على أفخم المحلات والماركات التجارية العالمية، وهو أحد الأسباب الرئيسية لجعل تلك الشوارع مميزة عن غيرها للعيش في جميع أنحاء العالم.

وبحسب "CNN" جاء ترتيب تلك الشوارع كالآتي:

- المركز العاشر: شارع نانجينغ في شنجهاي بالصين

يكلف سعر القدم المربع سنويا 438 دولارا.

- المركز التاسع: شارع كولماركت في فيينا بالنمسا

يكلف سعر القدم المربع سنويا 479 دولارا.

- المركز الثامن: شارع كوفينغر في ميونخ بألمانيا

سعر القدم المربع سنويا 560 دولارا.

- المركز السابع: شارع ميونغدونغ في سيول بكوريا الجنوبية - شارع غينزا في طوكيو باليابان

سعر القدم المربع سنويا 882 دولارا.

-المركز السادس: شارع بانوفستراس في زيورخ بسويسرا

سعر القدم المربع سنويا 895 دولارا.

-المركز الخامس: شارع مونتينابوليوني في ميلانو بايطاليا

سعر القدم المربع سنويا 1035 دولارا.

- المركز الرابع: شارع نيوبوند في لندن بالمملكة المتحدة

سعر القدم المربع سنويا 1321 دولارا.

- المركز الثالث: شارع الشانزليزيه في باريس بفرنسا

سعر القدم المربع سنويا 1372 دولارا.

- المركز الثاني: شارع كوزواي باي في هونغ كونغ

سعر القدم المربع سنويا 2399 دولارا.

- المركز الأول: شارع فيفث أفينيو في نيويورك بالولايات المتحدة

سعر القدم المربع سنويا 3500 دولار.