بالفيديو| صلاح مع المنتخب اليوم.. سجل وأهدر وصنع أهداف وحقق رقم قياسي

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، فوزا ساحقا على منتخب النيجر، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، واستطاع الفراعنة دك شباك الخصم بـ6 أهداف مقابل لا شيء.
وتألق النجم العالمي المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، كعادته، في هذه المباراة، فهو تقريبا نفذ كل شيء يمكن أن يفعله في كرة القدم، سجل أهداف وضيع كثير من الفرص، أهدر ضربة جزاء وأحرز أخرى، بالإضافة إلى أنه صنع الكثير من الفرص، بينها ما تم تسجيله أهداف.
وبدأ الفرعون المصري المباراة بصنعه ضربة جزاء، وتم اختياره كي يسددها، ولكنه أهدرها.
تصفيات كاس امم افريقيا مصر 0 × 0 غينيا محمد صلاح يضيع ركلة جزاء د2 HD
تعليقات الفيسبوك