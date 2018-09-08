بالفيديو| صلاح مع المنتخب اليوم.. سجل وأهدر وصنع أهداف وحقق رقم قياسي

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، فوزا ساحقا على منتخب النيجر، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، واستطاع الفراعنة دك شباك الخصم بـ6 أهداف مقابل لا شيء.

وتألق النجم العالمي المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، كعادته، في هذه المباراة، فهو تقريبا نفذ كل شيء يمكن أن يفعله في كرة القدم، سجل أهداف وضيع كثير من الفرص، أهدر ضربة جزاء وأحرز أخرى، بالإضافة إلى أنه صنع الكثير من الفرص، بينها ما تم تسجيله أهداف.

وبدأ الفرعون المصري المباراة بصنعه ضربة جزاء، وتم اختياره كي يسددها، ولكنه أهدرها.

تصفيات كاس امم افريقيا مصر 0 × 0 غينيا محمد صلاح يضيع ركلة جزاء د2 HD



via : @if24hd pic.twitter.com/311rFEEEhm — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

وشارك صلاح في صناعة الفرصة التي من خلالها أحرز لاعب النادي الأهلي مروان محسن هدف المنتخب الأول.

تصفيات كاس امم افريقيا مصر 1 × 0 النجير هدف اول مصر عن طريق مروان محسن اسيست محمد صلاح هدف جميللل HD



via : @if24hd pic.twitter.com/2pPXbBsih7 — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 28، بفضل متابعته الجيدة للكرة بعد إهدار ضربة الجزاء الثانية للمنتخب، التي سددها هو أيضا.

تصفيات كاس امم افريقيا مصر 3 × 0 النجير هدف الثالث مصر محمد صلاح HD



via : @if24hd pic.twitter.com/bBuBdmSId8 — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

وفي الدقيقة 86 أحرز المحترف في صفوف ليفربول، الهدف الخامس للفراعنة من رأسية رائعة.

تصفيات كاس امم افريقيا مصر 5 × 0 النجير هدف الخامس مصر محمد صلاح Mo Salah HD



via : @if24hd pic.twitter.com/NOEs33A1Oo — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

وبهدفي صلاح مع مصر في شباك النيجر، اليوم، تساوى أبو مكة مع حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا برصيد 12 هدفا.