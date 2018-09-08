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بالفيديو| صلاح مع المنتخب اليوم.. سجل وأهدر وصنع أهداف وحقق رقم قياسي

منذ 45 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: مصطفى الصبري

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حقق المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، فوزا ساحقا على منتخب النيجر، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، واستطاع الفراعنة دك شباك الخصم بـ6 أهداف مقابل لا شيء.

وتألق النجم العالمي المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، كعادته، في هذه المباراة، فهو تقريبا نفذ كل شيء يمكن أن يفعله في كرة القدم، سجل أهداف وضيع كثير من الفرص، أهدر ضربة جزاء وأحرز أخرى، بالإضافة إلى أنه صنع الكثير من الفرص، بينها ما تم تسجيله أهداف.

وبدأ الفرعون المصري المباراة بصنعه ضربة جزاء، وتم اختياره كي يسددها، ولكنه أهدرها.

وشارك صلاح في صناعة الفرصة التي من خلالها أحرز لاعب النادي الأهلي مروان محسن هدف المنتخب الأول.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 28، بفضل متابعته الجيدة للكرة بعد إهدار ضربة الجزاء الثانية للمنتخب، التي سددها هو أيضا.

وفي الدقيقة 86 أحرز المحترف في صفوف ليفربول، الهدف الخامس للفراعنة من رأسية رائعة.

وبهدفي صلاح مع مصر في شباك النيجر، اليوم، تساوى أبو مكة مع حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا برصيد 12 هدفا.

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