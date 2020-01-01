5 تطبيقات جديدة لعلاج إدمان "الموبايلات"

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منذ 27 دقيقة
أرشيفية

أرشيفية

كتب: وكالات

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يقضي الكثير من الأشخاص حول العالم، ساعات طويلة أمام هواتفهم الذكية على مدار اليوم، ما تسبب في حدوث العديد من الآثار السلبية.

وعرض موقع geckoandfly قائمة بتطبيقات ذكية يمكن من خلالها علاج مشكلة إدمان الهواتف الذكية، حتى يتجنب المستخدمين ضياع أوقات طويلة من يومهم بلا فائدة وبالتالي التأثير على إنتاجيتهم وصحتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، وفقًا لما ذكر موقع "سبوتنيك".

AppDetox

تطبيقات لا تفوت تحميلها على هاتفك في رمضان يساعد المستخدم على السيطرة على عدد مرات فتح التطبيقات المختلفة ومدة استخدامها، من خلال وضع قواعد يحددها المستخدم بنفسه، لاستخدام كل تطبيق على حدة، وفي كل مرة يخالف المستخدم تلك القواعد يقوم التطبيق بتنبيهه.

Flipd 

يعد من أفضل التطبيقات التي تحد من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب على الهاتف المحمول، إذ أن تصميمه قائم على أبحاث علمية، ويعمل التطبيق على إخفاء تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب عند القيام بمهمة معينة على الهاتف حتى لا تنشغل عنها بالتطبيقات الأخرى، كما أنه يتضمن تحدي المستخدم لنفسه ويتتبع فترة بقائه بعيدا عن الهاتف.

OFFTIME

يعمل التطبيق على تحفيز المستخدم على متابعة استخدامه لحظة بلحظة، كما يقدم نظام سهل يمكن من خلاله يمكن للمستخدم أن يتعرف على عاداته خلال الاستخدام، لتحديد ما يمكن تغييره لتحقيق أفضل نتائج فيما يتعلق بالتخلص من إدمان الهاتف المحمول.

ClearLock

يتيح حظر التطبيقات التي تؤدي إلى تشتت الانتباه، لزيادة التركيز في المهام القائمة وعدم مقاطعة التفكير، ما يعني فرص أكبر لزيادة الإنتايجة، لكن يعيبه أنه ليس مجانيا، كما أنه متاح لهواتف الأندرويد فقط.

Forest: Stay focused

يستخدم هذا التطبيق حيلة نفسية ذكية لتشجيع المستخدم على الابتعاد عن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي، إذ ينثر المستخدم بذور في غابة وفي وقت لاحق تبدأ البذور في النمو ببطء لتصبح شجرة إلا إذا لم يقاوم المستخدم الرغبة في فتح تطبيقات التواصل الاجتماعي، فعندها تذبل الشجرة.

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