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فرنسية تقرر الانتحار بحلول 2020 خوفا من الشيخوخة

منذ 26 دقيقة
فرنسية تقرر الانتحار بحلول 2020 خوفا من الشيخوخة

فرنسية تقرر الانتحار بحلول 2020 خوفا من الشيخوخة

كتب: أ ش أ

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قررت الفرنسية جاكلين جونوكل، البالغة من العمر 74 عامًا، الانتحار بحلول عام 2020، خوفًا من بلوغها الشيخوخة وإصابتها بالأمراض المصاحبة لكبر السن.

وقالت جونوكل لشبكة "نيوز كونبيني" الفرنسية إنها تخشى من بلوغ مرحلة الشيخوخة والإصابة ببعض الأمراض، مثل قصور وظائف القلب، لذلك تناضل من أجل جعل الانتحار حق في فرنسا.

وأضافت أنه عندما تعرضت جهودها للفشل، اضطرت للسفر إلى سويسرا، حيث يعد الانتحار حقا شرعيًا منذ عام 1899، مشيرة إلى أنها ترغب في ترك صورة جميلة لأبناءها الثلاثة بأنها لا تخشى الموت.

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