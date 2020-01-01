فرنسية تقرر الانتحار بحلول 2020 خوفا من الشيخوخة
قررت الفرنسية جاكلين جونوكل، البالغة من العمر 74 عامًا، الانتحار بحلول عام 2020، خوفًا من بلوغها الشيخوخة وإصابتها بالأمراض المصاحبة لكبر السن.
وقالت جونوكل لشبكة "نيوز كونبيني" الفرنسية إنها تخشى من بلوغ مرحلة الشيخوخة والإصابة ببعض الأمراض، مثل قصور وظائف القلب، لذلك تناضل من أجل جعل الانتحار حق في فرنسا.
وأضافت أنه عندما تعرضت جهودها للفشل، اضطرت للسفر إلى سويسرا، حيث يعد الانتحار حقا شرعيًا منذ عام 1899، مشيرة إلى أنها ترغب في ترك صورة جميلة لأبناءها الثلاثة بأنها لا تخشى الموت.
قضى «كمال» سنوات طويلة من عمره فى عشق السيجارة منذ أن جربها لأول مرة فى المرحلة الثانوية وأدمنها بمرور الوقت، لدرجة أنها أصبحت جزءاً أساسياً من حياته
يخوض منتخب مصر غدًا مباراة مهمة أمام منتخب النيجر، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة لتصفيات أمم إفريقيا الكاميرون
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا كتبه مواطن يدعى "عمر مسعد"، يكشف فيه تفاصيل الاعتداء عليه عندما كانت زوجته متواجدة معه في "أتوبيس نقل عام"
يواجه المنتخب المصري منتخب النيجر ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة لتصفيات أمم إفريقيا بالكاميرون 2019
أحيانًا تكون النهايات المؤلمة متنكرة في مظهر سعيد، وهذا ما حدث عندما مات العريس داني أمسلي، فجأة بعد ساعات فقط من حفل زفافه.
تعليقات الفيسبوك