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اكتشاف علاج سري جديد للسمنة يستخدم في الطب الصيني

منذ 19 دقيقة
أرشيفية

أرشيفية

كتب: وكالات

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اكتشف مجموعة من العلماء مادة نباتية، في مدينة ميونيخ الألمانية، تستخدم في الطب الصيني، وتعتبر من أحدث المواد المكتشفة لعلاج السمنة. 

ونقلت "وكالة شينخوا" للأنباء، أن مادة "السيلاسترول" المصنعة في الصين وتستخدم في العلاج التقليدي الصيني، تساعد على التخلص من السمنة عبر التحكم بمراكز الشهية في الدماغ، وفقًا لما ذكرت "روسيا اليوم".

وأجرى الباحثون دراستهم على فئران التجارب التي زودت بمادة "السيلاسترول" ولوحظ لديها انخفاض في الوزن بنسبة 10% خلال أسبوع واحد فقط. فـ"السيلاسترول" يقوي ويركز حساسية "الليبتين" ويعزز الشعور بالشبع.

كما وجد العلماء أن هذه المادة تنشط مراكز الشبع في الدماغ، وتساعد على التحكم بالوزن وتخفضه بسرعة كبيرة بحسب الجرعة التي يتناولها الإنسان.

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