"عم حسن" يواجه تضخم البروستاتا بـ"قسطرة مخرومة": "مش عارف أروح أصلي"

في صبر وثبات استمدهما من عمله مكوجيا لسنوات طويلة في أحد مصانع الملابس قبل أن يحترق ثم في منزله، جلس "عم حسن" ليصمد أمام تضخم البروستاتا والسكري، إلا أن هناك تحديا آخر واجه "عم سونة" - كما يلقبه أهالي منطقته في السيدة زينب، وهو الإهمال الطبي والعلاجي.

"روحت مستشفى المقطم اللي فيها التأمين الصحي ركبوا لي قسطرة بولية طلعت مخرومة، والاتنين اللي بعدها برضه بيسربوا"، يكشف الرجل السبعيني معاناته مع الإهمال والمرض، مضيفا: "أنا كده مش عارف حتى أروح أصلي فرض ربنا في المسجد، بسبب تسرب البول من القسطرة، وعايز أعرف إيه السبب؟.. هل ده إهمال في الأدوات والمعدات الطبية؟".