آخر الأخبار

بالفيديو| حمو بيكا لخصومه: "احذر مني عشان أنا مجنون"

بالفيديو| حمو بيكا لخصومه: "احذر مني عشان أنا مجنون"

سر شعره الأبيض وطلاقه لـ"حلا شيحة".. محطات في حياة هاني عادل

سر شعره الأبيض وطلاقه لـ"حلا شيحة".. محطات في حياة هاني عادل

بالفيديو| "علقة سخنة" من موظف بأحد المطاعم الأمريكية لزبون

بالفيديو| "علقة سخنة" من موظف بأحد المطاعم الأمريكية لزبون

"عم حسن" يواجه تضخم البروستاتا بـ"قسطرة مخرومة": "مش عارف أروح أصلي"

"عم حسن" يواجه تضخم البروستاتا بـ"قسطرة مخرومة": "مش عارف أروح أصلي"

"عم حسن" يواجه تضخم البروستاتا بـ"قسطرة مخرومة": "مش عارف أروح أصلي"

اليوم AM 08:37
عم حسن

عم حسن

كتب: محمد رمضان

أخبار متعلقة

"حتة": "الأشعة التداخلية" بديل للجراحة في علاج تضخم أورام البروستاتا

"حتة": "الأشعة التداخلية" بديل للجراحة في علاج تضخم أورام البروستاتا

تضخم البروستاتا.. الأعراض والعلاج

تضخم البروستاتا.. الأعراض والعلاج

"معهد للسكر": يمكن تجنب 70% من بتر الأطراف بسبب مضاعفات السكري

"معهد للسكر": يمكن تجنب 70% من بتر الأطراف بسبب مضاعفات السكري

دراسة: قلة النوم تؤخر التئام جروح مرضى السكري

دراسة: قلة النوم تؤخر التئام جروح مرضى السكري

في صبر وثبات استمدهما من عمله مكوجيا لسنوات طويلة في أحد مصانع الملابس قبل أن يحترق ثم في منزله، جلس "عم حسن" ليصمد أمام تضخم البروستاتا والسكري، إلا أن هناك تحديا آخر واجه "عم سونة" - كما يلقبه أهالي منطقته في السيدة زينب، وهو الإهمال الطبي والعلاجي.

"روحت مستشفى المقطم اللي فيها التأمين الصحي ركبوا لي قسطرة بولية طلعت مخرومة، والاتنين اللي بعدها برضه بيسربوا"، يكشف الرجل السبعيني معاناته مع الإهمال والمرض، مضيفا: "أنا كده مش عارف حتى أروح أصلي فرض ربنا في المسجد، بسبب تسرب البول من القسطرة، وعايز أعرف إيه السبب؟.. هل ده إهمال في الأدوات والمعدات الطبية؟".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

حملة لمكافحة التدخين تنطلق من مطعم كباب وكفتة

حملة لمكافحة التدخين تنطلق من مطعم كباب وكفتة

قضى «كمال» سنوات طويلة من عمره فى عشق السيجارة منذ أن جربها لأول مرة فى المرحلة الثانوية وأدمنها بمرور الوقت، لدرجة أنها أصبحت جزءاً أساسياً من حياته
السوشيال ميديا تبحث عن "متشدد" متهم بالاعتداء على زوجين في أتوبيس عام

السوشيال ميديا تبحث عن "متشدد" متهم بالاعتداء على زوجين في أتوبيس عام

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا كتبه مواطن يدعى "عمر مسعد"، يكشف فيه تفاصيل الاعتداء عليه عندما كانت زوجته متواجدة معه في "أتوبيس نقل عام"
زوجة تخدع زوجها بفوز اليانصيب فتحولت الخدعة إلى حقيقة

زوجة تخدع زوجها بفوز اليانصيب فتحولت الخدعة إلى حقيقة

لم يتخيل رجل بريطاني أن المقلب الذي تعرض له من زوجته الشهر الماضي، وكانت أوهمته أنهما ربحا مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، سيتحول إلى حقيقة
بعد حفل زفافه بساعات.. نهاية مؤلمة لـ«عريس» في غرفة شهر العسل

بعد حفل زفافه بساعات.. نهاية مؤلمة لـ«عريس» في غرفة شهر العسل

أحيانًا تكون النهايات المؤلمة متنكرة في مظهر سعيد، وهذا ما حدث عندما مات العريس داني أمسلي، فجأة بعد ساعات فقط من حفل زفافه.
تمساح يلتهم امرأة وطفلها الرضيع في أوغندا

تمساح يلتهم امرأة وطفلها الرضيع في أوغندا

التهم تمساح ضخم في أوغندا، امرأة وطفلها الرضيع البالغ من العمر خمسة أشهر، عندما كانت تجلب الماء من بحيرة ألبرت