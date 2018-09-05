بالفيديو| "علقة سخنة" من موظف بأحد المطاعم الأمريكية لزبون

شهد مطعم The Chick-fil-A بحي تينليتون في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، الثلاثاء الماضي، مشاجرة عنيفة بين رجل خمسيني وموظف، حيث تبادل الطرفان تسديد اللكمات والاعتداء على بعضهما إلى أن تدخلت الشرطة.

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بدأ شون تيرنر، 55 عاما، الصراخ في الأشخاض الموجودين بالمطعم، ثم ذهب خلف الممر الخاص، ما دفع أحد الموظفين، 27 عاما، للتدخل ومطالبته بالمغادرة، لكن العميل لم يستجب، فسدد له لكمات عدة موجهة لرأسه، وحاول الزبائن التدخل لكن دون جدوى.

وذكرت الشرطة أن العميل خضع للعلاج من إصابات طفيفة بأحد المستشفيات، ووجهت له أتها بـ"الاعتداء البسيط"، فيما لم تلق القبض على الموظف، لكن المطعم فصله من العمل.

وقالت الشركة المسؤولة عن المطعم، في بيان: "هناك شريط منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشادة وقعت الليلة الماضية بين أحد أفراد فريق المطعم وفرد من الزبائن، وهذا الفيديو مثير للقلق بشكل لا يصدق".

وأضاف البيان: "نحن لا نتغاضى عن العنف أو رد فعل الفريق على الوضع بأي شكل من الأشكال، ويسعى موظفو مطعمنا وأعضاء فريقهم إلى خلق بيئة آمنة ومرحبة بجميع الضيوف بكرامة واحترام، والالتزام تجاه علامتنا التجارية بحسن الإضافة.. لهذا السبب نحن أسفون جدا".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الفيديو بكثافة، حيث حقق 5 ملايين مشاهدة حتى صباح أمس الجمعة.