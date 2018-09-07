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بالفيديو| "ستارباكس" تفتتح أولى فروعها في إيطاليا

اليوم AM 06:55
افتتاح فرع ستارباكس - ايطاليا

افتتاح فرع ستارباكس - ايطاليا

كتب: حاتم سعيد

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اصطف نحو مئتي شخص، الجمعة، أمام أول فرع من سلسلة مقاهي "ستاربكس"، العالمية الشهيرة في إيطاليا، في اختبار صعب لنوعية المنتجات التي تقدمها المجموعة في وسط مدينة ميلانو.

وأثار الافتتاح فضول الإيطاليين والسائحين على حد سواء، وقالت سونيا فيستي وهي من سكان ميلانو: "أتمنى أن يكون مذاق القهوة هنا أفضل منه في أمريكا".

وقال جون كلوفر، رئيس قطاع التجزئة في "ستاربكس"، إن المجموعة تأمل في افتتاح أربعة فروع جديدة في المدينة، قبل نهاية العام، وهناك أكثر من 57 ألف مقهى في إيطاليا المولعة بالقهوة، لكن "ستاربكس تتحدى بفرعها الجديد المزين بديكور فخم، ما اعتاد عليه أهل المدينة"، وحددت ثمنا يبلغ ضعف ما يدفعونه في العادة مقابل احتسائهم للإسبرسو.

وأكد الرئيس الفخري لسلسلة "ستاربكس"، أن المجموعة تدخل "بتواضع" بلد الإسبريسو.

 

 

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