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النائب العام في السعودية يأمر بالقبض على متحرش

منذ 23 دقيقة
صورة من مقطع الفيديو

صورة من مقطع الفيديو

كتب: حاتم سعيد

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لباكستاني يتحرش بالسعوديات في إحدى أسواق جدة، وكان المقطع يظهر الباكستاني في أحد المتاجر النسائية، وهو يتحرش بهن بطريقة غير لائقة.

وفي رد سريع كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أن فرع وزارة العمل بالمنطقة يبحث عن الوافد المتحرش.

وأصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، قرارا عاجلا بالقبض على المقيم المتهم بالتحرش بعدد من العاملات في أحد المحال التجارية.

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