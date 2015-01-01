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بالفيديو| على طريقة هوليوود.. مقتل مسلح اقتحم أحد البنوك

اليوم AM 04:58
لقطة من الهجوم على البنك

لقطة من الهجوم على البنك

كتب: حاتم سعيد

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حاول شخص الدخول بهدوء داخل أحد البنوك، بمدينة سنسناتي أحد أكبر مدن ولاية أوهايو الأمريكية، وأطلق النار، فقتل ثلاثة أشخاص وأصاب شخصين آخرين بجروح قاتلة في واقعة أشبه بأفلام هوليوود السينمائية.

وقالت الشرطة إن الكاميرات أظهرت وجود شخص يدخل إلى البنك بمنتهى الهدوء وبدأ في إطلاق النار، بينما كان يحمل حقيبة تحتوي على مئات من طلقات الذخيرة على كتفه، وبدأ ينظر إلى الضابط الذي كان يثبت كاميرا بملابسه وهو يمسك بندقيته بكلتا يديه وهو يقترب من موقع إطلاق النار، وتظهر لقطات الكاميرات الضباط الموجودين خارج المبنى أثناء احتجازهم.

وبدأ عدد من الضباط يتسللون بحذر إلى مدخل مبنى مكاتب البنك المؤلف من 30 طابقا، ونظر الضباط وهم يشيرون إلى أسلحتهم وبدأوا في اطلاق النار،  بينما المسلح، الذي شوهد وهو يرقد بلا حراك على الأرض.

في وقت لاحق تم التعرف على المسلح الذي يحمل اسم عمر انريكه سانتا بيريز "29 عامأ"، الذي استخدم في إطلاق النار مسدس 9 ملم، وقال قائد الشرطة اليوت إسحق، إن الشرطة عثرت في وقت لاحق على مسدسه خلال فترة الهياج التي استمرت أربع دقائق.

ويقول المحققون بمدينة سينسيناتي، إن بيريز أطلق 35 طلقة خلال 4 دقائق و28 ثانية، وفقا لما ذكره سينسيناتي إنكويرير، وقد تم تحديد ثلاث حالات وفاة على النحو كيندبي بروديفي، 25 عاما، ريتشارد نيوكوميير، 64 عاما، ولويس فيليبي كالديرون، 48 عاما، وأصيب شخصان آخران، رجل وامرأة في إطلاق النار قبل وصول ضباط الشرطة إلى الموقع بعد ثلاث دقائق وقتلوا بيريز.

وقال المحققون إن بيريز استخدم مسدسًا وكان لديه ما يقدر بنحو 200 طلقة أو أكثر من الذخيرة، حتى الآن، ولم يجدوا دافعًا لفعلته حتي الآن، وقال رئيس الشرطة إليوت إسحاق إن المحققين سيدرسون لقطات من كاميرات جسم الضباط والأمن من المبنى المكون من 30 طابقا.

ووفقاً للشرطة ، فإن بيريز لم يعمل قط في الدائرة الخامسة ولم يكن لديه أي معلومات تربطه بشركات أخرى في المبنى، وتعتقد السلطات أن بيريز عاش في منطقة سينسيناتي منذ عام 2015.

 

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