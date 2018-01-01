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WWE تنشر صورة مرعبة للترويج لمهرجان "جحيم في القفص"

منذ 57 دقيقة
جحيم في القفص - أرشيفية

جحيم في القفص - أرشيفية

كتب: محمد رمضان

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نشرت شركة WWE صورة مرعبة كنوع من الدعاية التشويقية لمهرجان المصارعة الحرة السنوي "جحيم في القفص" Hell in a Cell المقرر إقامته في 16 سبتمبر الجاري في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، وسيشهد عددا من المباريات المثيرة.

وأظهرت الصورة التي نشرتها WWE النجم العملاق برون سترومان ومنافسه الساموائي رومان رينز في شكل شيطاني مرعب، حيث من المقرر أن يخوض النجمان مباراة قوية داخل القفص من أجل حزام يونيفرسال الذي يحمله رومان رينز بعد أن استطاع هزيمة "الوحش" بروك ليسنر في مهرجان "سمر سلام 2018".

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