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"تسببت في سرطان الجلد".. عادة قضم الأظافر تفقد طالبة إصبعها

اليوم PM 05:20
عادة قضم الأظافر تفقد طالبة إصبعها

عادة قضم الأظافر تفقد طالبة إصبعها

كتب: وكالات

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فقدت الطالبة كورتني ويثرون، إصبعها بسبب عادتها المستمرة في قضم أظافرها، وقالت إنها بدأت بعادة قضم أظافرها عند شعورها بالقلق، عقب تعرضها للتنمر في المدرسة، بحسب "روسيا اليوم".

وعندما بدأ إصبع ويثرون، 20 سنة، يتلون بالسواد شعرت بخوف شديد، ومع ذلك قررت إخفاء الأمر عن أهلها وأصدقائها مدة 4 سنوات.

وراجعت الطالبة المستشفى لأنها لم تكن ترغب في العيش بإصبع أسود، حيث قرر الطبيب الجراح استئصال النتوء الأسود وإرسال عينة من النسيج الذي يبدو سليما إلى المختبر، حيث اتضح من النتائج أن الفتاة مصابة بسرطان الجلد.

وخضعت ويثرون وهي طالبة في السنة الثانية في كلية علم النفس، إلى أربع عمليات جراحية بعد اتضاح إصابتها بسرطان الجلد، ما اضطرها إلى أخذ إجازة أكاديمية لمدة سنة لأنها لم تعد قادرة على الكتابة.

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