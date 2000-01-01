من أرشيف الصحافة| مصري ينضم لـ"عبدة الشيطان" ويرتكب جريمة بشعة

"مريض باغتصاب الأطفال وممارسة الشذوذ وطقوس حفلات الجنس الجماعي".. هكذا قال المتهم باغتصاب طفلة عمرها 5 سنوات في السويس، في اعترافاته أمام النيابة بعد الجريمة التي ارتكبها وهزت أرجاء المحافظة.

تعود الواقعة إلى مارس عام 2000، عندما استدرج "حسام محمد كمال الدين" البالغ من العمر 41 عاما، طفلة عقب خروجها من حضانتها وانتظارها لوالدها أو والدتها، وعندما رفضت الذهاب معه خطفها بالقوة وحبسها في سيارته، ثم اصطحبها في خرابة.

يحكي المتهم تفاصيل الواقعة كما نشرتها جريدة "الأحرار" في عددها الصادر بتاريخ 12 مارس عام 2000، أنه على مدار ساعة فقد فيها عقله، وتذكر فيها ما فعله من قبل مع أطفال وفتيات ونساء أثناء ممارسته في مجموعات لطقوس عبدة الشيطان، فجرد الفتاة من ملابسها، وقام باغتصابها، ثم رماها وتركها في الخرابة قبل أن يهرب.

وبرر المتهم فعلته إلى حرمانه من طفلته بعد أن اختلف مع زوجته الأمريكية ورجوعه مصر، وأن ذلك سبب له عقدة نفسية كبيرة، انضم على إثرها لجماعة عبدة شيطان ومارس الكثير من طقوسها الشاذة.