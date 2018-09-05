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مؤلف كتاب "حص المسلم" يصاب بمرض "خبيث"

مؤلف كتاب "حص المسلم" يصاب بمرض "خبيث"

مؤلف كتاب "حص المسلم" يصاب بمرض "خبيث"

منذ 42 دقيقة
الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني مؤلف حصن المسلم

الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني مؤلف حصن المسلم

كتب: الوطن

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كشفت الفحوص الطبية التي أجراها مؤلف الكتاب الشهير "حصن المسلم"، الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني، في المملكة العربية السعودية عن إصابته بمرض خبيث، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

وتفاعل العديد من مستخدمي السوشيال ميديا مع نبأ إصابة الشيخ القحطاني بهذا المرض الخبيث، عن طريق الدعاء وطلب الشفاء له من الله، حيث غرد على تويتر حساب باسم فرحان بن عبيد "لا تنسوا الدعاء للشيخ العابد الصالح الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مؤلف كتيب حصن المسلم، أُبتلي بالسرطان في الكبد -شفاه الله وعافاه- شفى الله الشيخ وحفظه ومتّع بأيامه وجعل ما أصابه كفارة له".

وغرد حساب باسم ياسر الثميري "دعواتكم للشيخ العابد الصالح: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني.. صاحب المؤلفات النافعة.. له أكثر من 130 مؤلف من أشهرها كتيب حصن المسلم.. بعد الفحوصات تبينوا أنه أصيب بالسرطان في الكبد -شفاه الله وعافاه- ذكرت لكم ذلك للدعاء له دعاء خاص.. شفى الله الشيخ وحفظه من كل مكروه".

بينما كتب الدكتور ياسر البلوي "نسألك اللهم بقدرتك يا حي ياقيوم أن تشفي عبدك سعيد بن وهف القحطاني، اشفه شفاء لا يغادر سقماً، واكشف ما به من ضر، واجعل ما أصابه تكفيراً له، واشف مرضى المسلمين ومتعهم بالصحة والعافية".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية، ولد "القحطاني" في "1372 هجرية، 1952 ميلادية"، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود في "1404 هجرية، 1983 ميلادية"، ثم حصل على الماجستير في "1412 هجرية، 1991 ميلادية" برسالة عنوانها "الحكمة في الدعوة إلى اللَّه"، ثم حصل على الدكتوراه في "1419 هجرية، 1998 ميلادية"، برسالة عنوانها "فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري".

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