آخر الأخبار

بالفيديو| مايكل مور يعقد مقارنة بين ترامب وهتلر

بالفيديو| مايكل مور يعقد مقارنة بين ترامب وهتلر

لأصحاب الكلاب فقط.. شقق للإيجار في الدنمارك

لأصحاب الكلاب فقط.. شقق للإيجار في الدنمارك

بعد تورطه في "جرائم جنسية".. حذف دور ممثل من فيلم الرعب "ذا بريداتور"

بعد تورطه في "جرائم جنسية".. حذف دور ممثل من فيلم الرعب "ذا بريداتور"

بالفيديو| "سوبر جدة".. عجوز تحبط عملية سطو مسلح برد فعل غير متوقع

بالفيديو| "سوبر جدة".. عجوز تحبط عملية سطو مسلح برد فعل غير متوقع

لأصحاب الكلاب فقط.. شقق للإيجار في الدنمارك

منذ 31 دقيقة
شقق للأيجار لأصحاب الكلاب فقط- أرشيفية

شقق للأيجار لأصحاب الكلاب فقط- أرشيفية

كتب: أ ش أ

أخبار متعلقة

 بالفيديو| فندق خاص للقطط المنزلية في ماليزيا

 بالفيديو| فندق خاص للقطط المنزلية في ماليزيا

بالفيديو| طفرة نادرة.. كلب بـ"أنفين" في بريطانيا

بالفيديو| طفرة نادرة.. كلب بـ"أنفين" في بريطانيا

بالصور| فندق للقطط في سوريا يثير الجدل

بالصور| فندق للقطط في سوريا يثير الجدل

بالفيديو| كلب ينتظر صاحبته 19 يوما بعد حادث مقتلها

بالفيديو| كلب ينتظر صاحبته 19 يوما بعد حادث مقتلها

قررت بلدية "فريدركسزوند" في نورث زيلاند بالدنمارك تخصيص شقق للإيجار متاحة لأصحاب الكلاب فقط، تشمل تركيب أرضيات متينة وتخصيص منطقة لاستحمام الكلاب في الحدائق.

وقال المقاول المكلف ببناء هذه الشقق، إن هذا جاء بناء على طلب بعض أصحاب الكلاب الذين يجدون صعوبة في العثور على ملاك شقق سكنية يقبلون بوجود حيوانات.

ولكن المقاول قال إنه يتطلب من المستأجرين المحتملين إحضار حيواناتهم معهم قبل توقيع عقد الإيجار، مشيرا إلى أنه يفضل ألا يزيد وزن الكلب على 45 كيلوجراما بحد أقصى مع تجنب السلالات الضخمة، كما سيسمح للقطط بالعيش في هذه الشقق، على أن يكون تخصيص مجمع سكني محجوز فقط لأصحاب القطط قيد النظر، وأشار موقع "لوكال" الإخباري بأن أكبر رابطة لأصحاب الكلاب في الدنمارك رحبت بالفكرة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

السوشيال ميديا تبحث عن "متشدد" متهم بالاعتداء على زوجين في أتوبيس عام

السوشيال ميديا تبحث عن "متشدد" متهم بالاعتداء على زوجين في أتوبيس عام

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا كتبه مواطن يدعى "عمر مسعد"، يكشف فيه تفاصيل الاعتداء عليه عندما كانت زوجته متواجدة معه في "أتوبيس نقل عام"
صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

صورة على "فيس بوك" لأحد الأشخاص، قادت ديفيد ديرلوف إلى الحبس بتهمة قتل شقيقه قبل 50 عامًا، حيث أبلغ عن وجوده على قيد الحياه، لكن عائلته تشككت في أقواله وأبلغت ا
حل لمشكلة الأرق.. تجربة عسكرية للاسترخاء تمكنك من النوم في 120 ثانية

حل لمشكلة الأرق.. تجربة عسكرية للاسترخاء تمكنك من النوم في 120 ثانية

يعاني الكثيرون من مشكلة الأرق خاصة في ليالي الصيف حيث يهرب النوم من أعينهم ويعانوا من عدم الاستمتاع بليلة هادئة.
زوجة تخدع زوجها بفوز اليانصيب فتحولت الخدعة إلى حقيقة

زوجة تخدع زوجها بفوز اليانصيب فتحولت الخدعة إلى حقيقة

لم يتخيل رجل بريطاني أن المقلب الذي تعرض له من زوجته الشهر الماضي، وكانت أوهمته أنهما ربحا مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، سيتحول إلى حقيقة
بعد حفل زفافه بساعات.. نهاية مؤلمة لـ«عريس» في غرفة شهر العسل

بعد حفل زفافه بساعات.. نهاية مؤلمة لـ«عريس» في غرفة شهر العسل

أحيانًا تكون النهايات المؤلمة متنكرة في مظهر سعيد، وهذا ما حدث عندما مات العريس داني أمسلي، فجأة بعد ساعات فقط من حفل زفافه.