لأصحاب الكلاب فقط.. شقق للإيجار في الدنمارك

قررت بلدية "فريدركسزوند" في نورث زيلاند بالدنمارك تخصيص شقق للإيجار متاحة لأصحاب الكلاب فقط، تشمل تركيب أرضيات متينة وتخصيص منطقة لاستحمام الكلاب في الحدائق.

وقال المقاول المكلف ببناء هذه الشقق، إن هذا جاء بناء على طلب بعض أصحاب الكلاب الذين يجدون صعوبة في العثور على ملاك شقق سكنية يقبلون بوجود حيوانات.

ولكن المقاول قال إنه يتطلب من المستأجرين المحتملين إحضار حيواناتهم معهم قبل توقيع عقد الإيجار، مشيرا إلى أنه يفضل ألا يزيد وزن الكلب على 45 كيلوجراما بحد أقصى مع تجنب السلالات الضخمة، كما سيسمح للقطط بالعيش في هذه الشقق، على أن يكون تخصيص مجمع سكني محجوز فقط لأصحاب القطط قيد النظر، وأشار موقع "لوكال" الإخباري بأن أكبر رابطة لأصحاب الكلاب في الدنمارك رحبت بالفكرة.