بعد تورطه في "جرائم جنسية".. حذف دور ممثل من فيلم الرعب "ذا بريداتور"

قررت شركة "فوكس القرن الـ 20"، حذف مشهد لأحد الممثلين من فيلم الرعب والخيال العلمي "ذا بريداتور"، قبل ساعات من عرضه الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

وذكر متحدث باسم الشركة، أمس الخميس، بأنها حذفت المشهد الوحيد للممثل ستيفن وايلدر ستريغل، على الفور، بعدما اكتشف أنه متورط في جرائم جنسية، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وأكدت شركة الإنتاج السينمائية، أنها لم تكن على علم بتاريخ الممثل، بسبب القيود القانونية المفروضة على إجراء فحوصات خلفية على الممثلين.

وبحسب "سبوتنيك"، قال المتحدث: "لم يكن الاستوديو الخاص بنا على علم بخلفية السيد ستريغل عندما تعاقدنا معه للمشاركة في الفيلم قبل عدة أسابيع، وعندما علم الاستوديو بتفاصيل جرائمه الجنسية، تم إزالة مشهده الوحيد في الفيلم خلال 24 ساعة".

وأكد شاين بلاك، مخرج فيلم "ذا بريداتور"، بأنه لم يكن على علم كذلك بتاريخ صديقه الممثل، ستيفن وايلدر ستريغل، معربا عن صدمته بعد علمه بجرائمه الجنسية.

واعترف ستريغل بارتكاب جريمته الجنسية في عام 2010، لمحاولته إغراء أنثى تبلغ من العمر 14 سنة في علاقة جنسية عبر الإنترنت، وقضى 6 أشهر في السجن.

وظهر الممثل سابقا في أفلام "ميلروز بليس"، والجزء الثالث من أفلام "الرجل الحديدي" من إنتاج 2013، والفيلم الكوميدي "ذا نايس غايز" إنتاج 2016

وسيبدأ عرض فيلم "ذا بريداتور" في صالات السينما حوال العالم، في 14 سبتمبر الجاري، وهو الجزء الرابع من أفلام الرعب والخيال العلمي الشهيرة، الذي عرض جزئه الأول في عام 1987، وبطله كائن فضائي مفترس، يصل كوكب الأرض، ويمارس هوايته في اصطياد ضحاياه من البشر.