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بالفيديو| "سوبر جدة".. عجوز تحبط عملية سطو مسلح برد فعل غير متوقع

اليوم AM 11:12
عجوز تحبط ببراعة عملية سطو مسلح عليها

عجوز تحبط ببراعة عملية سطو مسلح عليها

كتب: وكالات

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رصدت كاميرات المراقبة المثبتة أمام مدخل أحد المنازل في الولايات المتحدة عملية سطو مسلح نفذها ثلاثة رجال على امرأة مسنة أثناء وصولها بالسيارة إلى المنزل.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، فإن اللصوص الثلاثة حاولوا الدخول بسيارتهم مباشرة وراء المرأة، وقاموا بتهديدها بالسلاح وهي لا تزال داخل سيارتها، إلا أنها قامت برد سريع وغير متوقع أحبطت من خلاله العملية وأدت إلى فرار اللصوص مذعورين، حيث قررت فجأة الرجوع بسيارتها للوراء بقوة، فصدمت سيارتهم، ثم كررت الفعلة مرة أخرى، ليهرب الصوص وهم يجرون أذيال الخيبة والعار.

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