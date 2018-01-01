بسبب كوب حليب.. وفاة لاعبة تنس بريطانية ذات 9 أعوام

خبر صادم، أعلنته وسائل الإعلام البريطانية، بوفاة لاعبة التنس ذو الـ9 أعوام بعد تناولها كوبا من الحليب.

جاءت وفاة "سادي بريستو"، التي صنفت كأفضل لاعبة تنس لعمرها في المملكة المتحدة البريطانية، بعد إصابتها بحساسية شديدة بعد تناول بعض الحليب.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور"، البريطانية، أصيبت "سادي"، بوعكة صحية، أثناء وجودها مع عائلتها في "وايتستابل كاسل"، ثم نقلت إلى مستشفى "سانت جورد" في لندن، حيث توفيت في اليوم التالي، إثر تعرضها لنوبة حساسية شديدة من منتجات الألبان.

قال والد "سادي"، إنها كانت تجلس في حال جيد، قبل أن تخبرهم أنها تشعر بتعب بشكل مفاجئ، "نقلناها إلى المستشفى ولكن الصدمة التي تعرضت لها أغلقت الممرات الهوائية بسرعة كبيرة ولم تستجب للعلاج".

ونعى "داد ستيوارت" مدرب التنس في نادي "بريدج"، الذي كانت تلعب فيه: "كانت سادي مصدر إلهام، شغفها وعزيمتها، سنبذل كل ما في وسعنا بنفس الروح لتأسيس منظمة خيرية أو مؤسسة باسمها".

وجمع نحو 17 ألف جنيه إسترليني حتى الآن لإنشاء الجمعية. وصنفت "سادي"، في نهاية موسم الصيف لعام 2018، في المرتبة الأولى بالمملكة المتحدة البريطانية للاعبي التنس تحت سن 9 أعوام، كما فازت بأكثر من 40 بطولة إقليمية ومحلية العام الماضي.