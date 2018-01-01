آخر الأخبار

بسبب كوب حليب.. وفاة لاعبة تنس بريطانية ذات 9 أعوام

بسبب كوب حليب.. وفاة لاعبة تنس بريطانية ذات 9 أعوام

حملة لمكافحة التدخين تنطلق من مطعم كباب وكفتة

حملة لمكافحة التدخين تنطلق من مطعم كباب وكفتة

«عمر» يعمل ليشترى الطعام للكلاب الضالة: العشق المجنون

«عمر» يعمل ليشترى الطعام للكلاب الضالة: العشق المجنون

زوجة وزير خارجية لندن السابق تطرده من المنزل بسبب الخيانة

زوجة وزير خارجية لندن السابق تطرده من المنزل بسبب الخيانة

بسبب كوب حليب.. وفاة لاعبة تنس بريطانية ذات 9 أعوام

منذ 11 دقيقة
سادي بريستو

سادي بريستو

كتب: أروا الشوربجي

أخبار متعلقة

بالصور| كلبة ضمن فريق كرة قدم في باراجواي

بالصور| كلبة ضمن فريق كرة قدم في باراجواي

"الوضع السري".. تحديث جديد يشمل تطبيق "جي ميل"

"الوضع السري".. تحديث جديد يشمل تطبيق "جي ميل"

زوجة وزير خارجية لندن السابق تطرده من المنزل بسبب الخيانة

زوجة وزير خارجية لندن السابق تطرده من المنزل بسبب الخيانة

"شنق ضحاياه واغتصبهم".. "فاسيليفيتش" سفاح روسي ينهي حياة 19 شخصا

"شنق ضحاياه واغتصبهم".. "فاسيليفيتش" سفاح روسي ينهي حياة 19 شخصا

خبر صادم، أعلنته وسائل الإعلام البريطانية، بوفاة لاعبة التنس ذو الـ9 أعوام بعد تناولها كوبا من الحليب.

جاءت وفاة "سادي بريستو"، التي صنفت كأفضل لاعبة تنس لعمرها في المملكة المتحدة البريطانية، بعد إصابتها بحساسية شديدة بعد تناول بعض الحليب.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور"، البريطانية، أصيبت "سادي"، بوعكة صحية، أثناء وجودها مع عائلتها في "وايتستابل كاسل"، ثم نقلت إلى مستشفى "سانت جورد" في لندن، حيث توفيت في اليوم التالي، إثر تعرضها لنوبة حساسية شديدة من منتجات الألبان.

قال والد "سادي"، إنها كانت تجلس في حال جيد، قبل أن تخبرهم أنها تشعر بتعب بشكل مفاجئ، "نقلناها إلى المستشفى ولكن الصدمة التي تعرضت لها أغلقت الممرات الهوائية بسرعة كبيرة ولم تستجب للعلاج".

ونعى "داد ستيوارت" مدرب التنس في نادي "بريدج"، الذي كانت تلعب فيه: "كانت سادي مصدر إلهام، شغفها وعزيمتها، سنبذل كل ما في وسعنا بنفس الروح لتأسيس منظمة خيرية أو مؤسسة باسمها".

وجمع نحو 17 ألف جنيه إسترليني حتى الآن لإنشاء الجمعية. وصنفت "سادي"، في نهاية موسم الصيف لعام 2018، في المرتبة الأولى بالمملكة المتحدة البريطانية للاعبي التنس تحت سن 9 أعوام، كما فازت بأكثر من 40 بطولة إقليمية ومحلية العام الماضي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

السوشيال ميديا تبحث عن "متشدد" متهم بالاعتداء على زوجين في أتوبيس عام

السوشيال ميديا تبحث عن "متشدد" متهم بالاعتداء على زوجين في أتوبيس عام

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا كتبه مواطن يدعى "عمر مسعد"، يكشف فيه تفاصيل الاعتداء عليه عندما كانت زوجته متواجدة معه في "أتوبيس نقل عام"
صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

صورة على "فيس بوك" لأحد الأشخاص، قادت ديفيد ديرلوف إلى الحبس بتهمة قتل شقيقه قبل 50 عامًا، حيث أبلغ عن وجوده على قيد الحياه، لكن عائلته تشككت في أقواله وأبلغت ا
حل لمشكلة الأرق.. تجربة عسكرية للاسترخاء تمكنك من النوم في 120 ثانية

حل لمشكلة الأرق.. تجربة عسكرية للاسترخاء تمكنك من النوم في 120 ثانية

يعاني الكثيرون من مشكلة الأرق خاصة في ليالي الصيف حيث يهرب النوم من أعينهم ويعانوا من عدم الاستمتاع بليلة هادئة.
زوجة تخدع زوجها بفوز اليانصيب فتحولت الخدعة إلى حقيقة

زوجة تخدع زوجها بفوز اليانصيب فتحولت الخدعة إلى حقيقة

لم يتخيل رجل بريطاني أن المقلب الذي تعرض له من زوجته الشهر الماضي، وكانت أوهمته أنهما ربحا مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، سيتحول إلى حقيقة
بعد حفل زفافه بساعات.. نهاية مؤلمة لـ«عريس» في غرفة شهر العسل

بعد حفل زفافه بساعات.. نهاية مؤلمة لـ«عريس» في غرفة شهر العسل

أحيانًا تكون النهايات المؤلمة متنكرة في مظهر سعيد، وهذا ما حدث عندما مات العريس داني أمسلي، فجأة بعد ساعات فقط من حفل زفافه.