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بالصور| كلبة ضمن فريق كرة قدم في باراجواي

اليوم AM 03:01
كلبة "تدرب" فريق كرة قدم في باراجواي

كلبة "تدرب" فريق كرة قدم في باراجواي

كتب: وكالات

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تعلقت كلبة بفريق "2 مايو" لكرة القدم في مدينة "بيدرو خوان كاباليرو"، في باراجواي، وأصبحت لا تفارق تدريبات وألعاب الفريق أبدا، بعد معاملة مدرب الفريق لها بطريقة مميزة.

واعترف مدرب فريق كرة القدم، كارلوس هارا ساجير، أنه أعطى الكلبة فطائر لتأكلها، ومنذ ذلك الحين أصبحت الكلبة ترافق فريق كرة القدم في حاله وترحاله، حسب موقع "روسيا اليوم".

وقال ساجير، إن "الكلبة هي الملاك الحارس للنادي، فهي تبقى في المساء تحرس المرمى ليلا، وفي النهار، ترحب بنا وتسير معي في ممرات غرف تبديل الملابس وفي الملعب مع اللاعبين".

وتابع: "إنها ودودة للغاية وجميع من في الملعب يعرفها من عمال ومشجعين، وهي تشاطرنا جميع مشاعرنا في الفوز والخسارة".

وأطلق الفريق على الكلبة البالغة من العمر 10 سنوات، والتي أصبحت بالنسبة لهم تعويذة الحظ، لقب "تيسابارا"، أي عيون الليل، وها بسبب سواد عينيها.

وترافق "عيون الليل" فريق كرة القدم أثناء جميع التدريبات وتمتثل لأوامر المدرب، كما أنها تلازم مقاعد اللاعبين البدلاء أثناء المباريات الرسمية ولا يمكن إخراجها أبدا من الملعب.

 

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