آخر الأخبار

"شنق ضحاياه بعد الاغتصاب".. "فاسيليفيتش" سفاح روسي ينهي حياة 19 شخصا

"شنق ضحاياه بعد الاغتصاب".. "فاسيليفيتش" سفاح روسي ينهي حياة 19 شخصا

دراسة: أعراض الخرف تصل ذروتها في فصلي الربيع والشتاء

دراسة: أعراض الخرف تصل ذروتها في فصلي الربيع والشتاء

"جاري ريدجواي".. قصة "سفاح النهر الأخضر" الذي مارس الجنس مع الجثث

"جاري ريدجواي".. قصة "سفاح النهر الأخضر" الذي مارس الجنس مع الجثث

بعد حفل زفافه بساعات.. نهاية مؤلمة لـ«عريس» في غرفة شهر العسل

بعد حفل زفافه بساعات.. نهاية مؤلمة لـ«عريس» في غرفة شهر العسل

"جاري ريدجواي".. قصة "سفاح النهر الأخضر" الذي مارس الجنس مع الجثث

اليوم PM 10:41
جاري ليون ريدجواي

جاري ليون ريدجواي

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

سفاح "بوسطن".. قتل 13 امرأة وكان مهووسا بالجنس

سفاح "بوسطن".. قتل 13 امرأة وكان مهووسا بالجنس

من آكلي لحوم البشر.. سفاح مرعب يقدم لحوم ضحاياه لضيوفه "مشوية"

من آكلي لحوم البشر.. سفاح مرعب يقدم لحوم ضحاياه لضيوفه "مشوية"

غدا.. حفل توقيع كتاب "سفاح الفات" في مكتبة مصر الجديدة

غدا.. حفل توقيع كتاب "سفاح الفات" في مكتبة مصر الجديدة

"سفاح تركيا".. ربع قرن من جرائم القتل رغم الاعتقال

"سفاح تركيا".. ربع قرن من جرائم القتل رغم الاعتقال

جاري ليون ريدجواي، من مواليد 18 فبراير 1949، ومعروف باسم "قاتل النهر الأخضر"، قتل هذا السفاح العديد من النساء في العاصمة الأمريكية "واشنطن" خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وحصل جاري على لقبه عندما عثر على الضحايا الخمسة الأوائل له في النهر الأخضر، أسلوبه في القتل هو الخنق أو الشنق وبعدها يلقي بالجثث في الغابات أو المناطق العشبية، حسب موسوعة الجرائم "murderpedia".

وحياة ريدجواي المنزلية كانت مضطربة إلى حد ما، ووصف الأقارب والدته بأنها تهيمن على الأمور، وقالوا إن الشاب ريدجواي شهد أكثر من حادث عنيف بين والديه، ومن ضمن الأمور الحقيرة التي كانت متأصلة في هذا السفاح أن كان لديه مشاعر متضاربة من الانجذاب الجنسي والغضب تجاه والدته.

كطفل صغير، كان معدل ذكائه منخفضًا وأداؤه الأكاديمي في المدرسة فقير لدرجة أنه في مرحلة ما في المدرسة الثانوية كان عليه أن يكرر سنة دراسية واحدة مرتين.

عندما كان في السادسة عشرة من عمره، طعن صبيًا في السادسة من عمره، ولكن الصبي نجا، إذ قاده إلى الغابة ثم طعنه بين الضلوع، ووفقا للضحية، كان رد فعل جاري بعد أن طعنه أنه ابتعد ضاحكا وقال: "كنت دائما أتساءل كيف سيكون القتل".

ومن المعروف عن هذا السفاح أنه كان لديه نهم جنسي لا ينتهي، فبالإضافة إلى أنه كان يمارس الجنس مع عشرات العاهرات، كان يمارسه في أي مكان يخطر له، سواء في الشارع أو بين الأشجار أو في أي مكان، لذا يعتقد أنه من الممكن أن يكون ريدجواي ممزقًا بين شهواته التي لا يمكن السيطرة عليها.

طوال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، يُعتقد أن ريدجواي قتل ما لا يقل عن 71 امرأة، وذكرت تقارير المحكمة في وقت لاحق أنه قتل الكثير، لكن لا يتذكر العدد.

وقعت أغلبية جرائم القتل بين عامي 1982 و 1984، ويعتقد أن الضحايا من العاهرات، وألقيت معظم جثثهم في مناطق حول النهر الأخضر، وغالبًا ما كان يضعهم في مجموعات، وعادة ما تكون الجثث عارية.

ومن ضمن أبشع الأشياء التي ارتكبها هذا السفاح أنه أقر أنه أحيانا بعد قتل الجثث كان يعود ويمارس الجنس معهم.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

مذيعة تودع جمهورها قبل وفاتها

مذيعة تودع جمهورها قبل وفاتها

ودعت مذيعة بريطانية أصدقاءها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أخبرها الأطباء بأنها ستعيش لأيام معدودة، بسبب إصابتها
السوشيال ميديا تبحث عن "متشدد" متهم بالاعتداء على زوجين في أتوبيس عام

السوشيال ميديا تبحث عن "متشدد" متهم بالاعتداء على زوجين في أتوبيس عام

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا كتبه مواطن يدعى "عمر مسعد"، يكشف فيه تفاصيل الاعتداء عليه عندما كانت زوجته متواجدة معه في "أتوبيس نقل عام"
صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

صورة على "فيس بوك" لأحد الأشخاص، قادت ديفيد ديرلوف إلى الحبس بتهمة قتل شقيقه قبل 50 عامًا، حيث أبلغ عن وجوده على قيد الحياه، لكن عائلته تشككت في أقواله وأبلغت ا
حل لمشكلة الأرق.. تجربة عسكرية للاسترخاء تمكنك من النوم في 120 ثانية

حل لمشكلة الأرق.. تجربة عسكرية للاسترخاء تمكنك من النوم في 120 ثانية

يعاني الكثيرون من مشكلة الأرق خاصة في ليالي الصيف حيث يهرب النوم من أعينهم ويعانوا من عدم الاستمتاع بليلة هادئة.
زوجة تخدع زوجها بفوز اليانصيب فتحولت الخدعة إلى حقيقة

زوجة تخدع زوجها بفوز اليانصيب فتحولت الخدعة إلى حقيقة

لم يتخيل رجل بريطاني أن المقلب الذي تعرض له من زوجته الشهر الماضي، وكانت أوهمته أنهما ربحا مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، سيتحول إلى حقيقة