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بالصور| جريمة بشعة.. رجل يرش زوجته بـ"مية نار" ويشوهها تماما

منذ 21 دقيقة
رجل يرش زوجته بـ"مية نار" ويشوهها تماما

رجل يرش زوجته بـ"مية نار" ويشوهها تماما

كتب: وكالات

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أقدم مواطن إثيوبي على عمل غاية في الشناعة، حيث ألقى على زوجته كمية كبيرة من حمض الأسيد الناري مية نار، ما أدى لتشويهها تماما وفقدان القدرة على الكلام، وتناول الطعام بشكل طبيعي، حيث يصل إلى معدتها بالأنابيب.

الزوجة أتسيد نايجوسيم البالغة 26 من العمر سنة، روى موقع "العربية.نت" قصتها، حيث انتقلت للإقامة في بيت عائلتها، تنتظر زوجها هايمانوت كاهسايلو الذي سافر للعمل مدة باليمن، قبل أن يطرق بابها في أحدى الليالي ويقوم برش جسدها بالكامل بالأسيد الحارق ويمضي هاربا.

تسبب هذا الفعل الشنيع بأضرار جسيمة للزوجة الإثيوبية، فالتصقت شفتيها بفعل الأسيد ولم تعد قادرة على فتح فمها لتأكل أو تتحدث، ويقول الأطباء إن العضو الوحيد المؤدي وظيفته بوجهها هو عيناها القادرتان فقط على ذرف الدموع، أما الطعام فيصل كالماء إلى معدتها بالأنابيب، وبالقلم فقط تستطيع أن تقول ما ترغب، ومما كانت تكتبه علموا بكل ما حدث لها، إلا السبب الذي دفع زوجها لرشها بالأسيد الكبريتي الحارق، وعلى أثره نقلوها إلى مستشفى محلي في تيغراي فعالجوها بما تيسر، ثم وجد الأطباء أن حالتها معقدة، وفق ما كتبت عنها صحيفة "ذا صن" البريطانية، لأنها فقدت إحدى عينيها تماماً، والثانية تعطل معظمها، ولم تعد ترى بها الأشياء إلا كما الطيف تقريباً.

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