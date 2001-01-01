بالصور| شاكيرا تعرض منزلها في أمريكا للبيع بـ 11.7 مليون دولار

عرضت المغنية الكولومبية الأصل شاكيرا منزلها الذي تعيش فيه حاليا مع زوجها جيرار بيكيه فى مدينة ميامي الأمريكية للبيع بمبلغ يصل إلى 11.645 مليون دولار، وفقا لما نشرته مجلة فارايتى الأمريكية.
وكانت شاكيرا قد اشترت هذا المنزل في عام 2001، بمبلغ 3.380 مليون دولار، وبعد بضع سنوات عرضته للإيجار بملغ 45 ألف دولار في الشهر.
وفى عام 2016، عرضت شاكيرا المنزل للبيع بمبلغ 13.9 مليون دولار، إلأ أنها لم تجد مشتر له.
ويقع المنزل على مساحة قدرها 800 متر مربع ويضم 6 حجرات نوم وعدد من الحمامات، صالة رياضية، وصالة للبلياردو، إلى جانب حمام سباحة، ومرسى خاص باليخوت مطل على خليج صغير على شاطىء ميامى.
وقد قامت شاكيرا بشراء فيلا في وسط حى بيدرالبيس في أسبانيا مبلغ يقدر ب 5 ملايين يورو، إلى جانب منزلها في جزر الباهاما .
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