كيف حصلت رجاء الجداوي على لقب "ملكة جمال القطن"؟

جمال طلتها ورشاقتها في صغرها، أهلاها لدخول مجال الأزياء، لتكون عارضة شهيرة، إلى أن اتجهت للتمثيل، فذاع صيتها كثيرا، ليردد الكثيرون، في مرحلة من المراحل، أن الفنانة رجاء الجداوي، حصلت على لقب ملكة جمال مصر.

"الجداوي"، ظهرت مؤخرا، لتنفي تلك الأقاويل، مشيرة إلى أنها لم تحصل على هذا اللقب، ولكنها حصلت على لقب ملكة جمال القطن المصري.

الفنانة رجاء الجداوي، كشفت الحقيقة، خلال لقائها ببرنامج "صالون أنوشكا"، عبر شاشة "dmc": "أنا كنت ملكة جمال القطن المصري، وسعدت أنني تقدمت لهذه المسابقة، والتي كانت لجنة التحكيم فيها مكونة من الشاعر الراحل صلاح جاهين، والكاتب الصحفي مصطفى أمين، والأديب كمال الملاح، والروائي المصري فتحي أبو الفضل، والمخرج أحمد بدرخان".

وتابعت حديثها قائلة: "كانت مقاييس الجمال في وقتها لا تتعلق بالجمال الخارجي، ولكنهم كانوا يقيسون الجمال الداخلي، وكانت معظم الأسئلة تدور حول القطن المصري، والذي كنت ادعوا العالم كله إليه في وقتها".

وأضافت الفنانة رجاء الجداوى، كانت الأسئلة متوقفة على المعلومات عن القطن، وأنا كنت بقرأ كتير عن القطن وبحب القراءة عموما، وكان السؤال الذي تسبب فى تتويجي "اذكرِ أنواع القطن المصري"، نظرا لشهرة القطن المصرى العالمية، مؤكدة أنها أجابت بكل ثقة أن القطن المصري له 7 أنواع في مقدمتها طويل التيلة، وقصير التيلة والمنوفي والجيزاوي.