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زوجة تخدع زوجها بفوز اليانصيب فتحولت الخدعة إلى حقيقة

اليوم AM 05:26
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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لم يتخيل رجل بريطاني أن المقلب الذي تعرض له من زوجته الشهر الماضي، وكانت أوهمته أنهما ربحا مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، سيتحول إلى حقيقة أفضل مما تخيل الاثنان، ليربحا مبلغ مليون جنيه إسترليني.

وكانت شارلوت "28 عاما" قد خدعت زوجها دانيال "27 عاما" الشهر الماضي وأقنعته بأنهما ربحا اليانصيب، لذا فإنه لم يصدقها عندما اتصلت لتخبره بأنهما ربحا مبلغ مليون إسترليني بعد مرور شهر واحد من المقلب الأول.

وبحسب "سكاي نيوز" قال دانيال أنه أنهى المكالمة وأعطى الهاتف لأخيه ليتحدث معها، لتضطر زوجته إلى إرسال صورة من الرسالة النصية التي جاءت اليها و تثبت بأنهما ربحا، وينوي الزوجان أن ينفقا المال لشراء منزل جديد يكفي لهما وأبنائهما الخمسة.

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