آخر الأخبار

زوجة تخدع زوجها بفوز اليانصيب فتحولت الخدعة إلى حقيقة

زوجة تخدع زوجها بفوز اليانصيب فتحولت الخدعة إلى حقيقة

السوشيال ميديا تبحث عن "متشدد" متهم بالاعتداء على زوجين في أتوبيس عام

السوشيال ميديا تبحث عن "متشدد" متهم بالاعتداء على زوجين في أتوبيس عام

تمساح يلتهم امرأة وطفلها الرضيع في أوغندا

تمساح يلتهم امرأة وطفلها الرضيع في أوغندا

زوج يقتل زوجته أمام أطفاله ويخفي رأسها في الثلاجة

زوج يقتل زوجته أمام أطفاله ويخفي رأسها في الثلاجة

السوشيال ميديا تبحث عن "متشدد" متهم بالاعتداء على زوجين في أتوبيس عام

اليوم AM 04:07
المتهم

المتهم

كتب: شريف سليمان

أخبار متعلقة

مؤسس "هاخد حقي" لمواجهة التحرش: الظاهرة وصلت لجرائم قتل

مؤسس "هاخد حقي" لمواجهة التحرش: الظاهرة وصلت لجرائم قتل

مدير "الأزهر للرصد والفتوى": "استظراف الشاب" أولى خطوات التحرش

مدير "الأزهر للرصد والفتوى": "استظراف الشاب" أولى خطوات التحرش

خطيب الجامع الأزهر: "التحرش" آفة خطيرة تهدد أمن المجتمعات واستقرارها

خطيب الجامع الأزهر: "التحرش" آفة خطيرة تهدد أمن المجتمعات واستقرارها

حكايات البنات عن

حكايات البنات عن "التحرش في الشغل".. أكل العيش مر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا كتبه مواطن يدعى "عمر مسعد"، يكشف فيه تفاصيل الاعتداء عليه عندما كانت زوجته متواجدة معه في "أتوبيس نقل عام".

عمر مسعد، لم يكن يعلم أن اصطحاب زوجته في وسيلة نقل مملوكة للدولة من الممكن أن تتسبب له في كثير من المتاعب، حيث جُرح فمه وقدمه ووجهه، لا لشيء إلا رفضه اعتداء أحد المتشددين على خصوصيته. 

بدأت الواقعة عندما كانت الزوجة متكئة على كتف زوجها في أتوبيس رقم 1069، ليقوم أحد المواطنين، ويدعى "ي. ش." بمطالبته بالابتعاد عن زوجته بعدما "خبطها على كتفها"، لكن عمر لم يقبل، ليتعرض للاعتداء من "ي. ش."، بعدما أخبره باسمه، متحديًا إياه بأنه لن يستطيع أن يلحق أي ضرر قانوني به. 

بعدها توجه كل أطراف الحادث إلى القسم، لكن قبل دخول القسم، هربه مواطنون في "ميكروباص" كان متجهًا إلى الهرم.

هرب الجاني لكن مسعد صوره، طالبًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يرشدوه إلى الجاني، ليستطيع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، قائلًا: "أنا مش عارف ممكن آخد حقي منه إزاي؟، بس أي حد يتعرف على شكله يدلني على سكته.. وبعدها يبقى ربنا يسهل".

واختلف رد فعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود العيان، الذين كانوا في موقع الحادث، فقد تعاطف الشهود مع الجاني قبل التوجه إلى القسم وهربوه، بينما تعاطف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنوا تضامنهم الكامل مع عمر، معبرين عن أسفهم لما حدث معه، مطالبين باتخاذ كافة الإجراءات ضد المعتدي، بل وحاولوا البحث عنه لتسليمه إلى العدالة.

 

المفاجأة أن إحدى المتفاعلات مع البوست، تعرفت إلى الجاني، حيث شاهدته وهو يقوم بنفس السلوك وكتبت: "الراجل ده أنا حافظة شكله، عمل كده مرة مع واحدة وجوزها وكانت تعبانة وراكبين أدام المستشفى وكان باين عليها وفرج عليهم الميكروباص".

وطالبت ماريا محمد بعمل محضر للجاني: "محضر تعدي يا باشا، انت مستني ايه ومعاك اسمه وصورته، يجيبوه من قفاه".

  وقالت إيمان المغربي: "الأتوبيس كله شكله غلط الناس قاعدة عندهم لا مبالاة والراجل فرحان بنفسه وعامل فتوة، حسبي الله ونعم الوكيل".

 

وكتبت نهى الحكيم: "إيه قلة الأدب دي، ما كل واحد يخليه في حاله".    

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

مذيعة تودع جمهورها قبل وفاتها

مذيعة تودع جمهورها قبل وفاتها

ودعت مذيعة بريطانية أصدقاءها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أخبرها الأطباء بأنها ستعيش لأيام معدودة، بسبب إصابتها
حل لمشكلة الأرق.. تجربة عسكرية للاسترخاء تمكنك من النوم في 120 ثانية

حل لمشكلة الأرق.. تجربة عسكرية للاسترخاء تمكنك من النوم في 120 ثانية

يعاني الكثيرون من مشكلة الأرق خاصة في ليالي الصيف حيث يهرب النوم من أعينهم ويعانوا من عدم الاستمتاع بليلة هادئة.
بالفيديو| الأقمار الصناعية ترصد كائنات "فضائية" في صحراء القاهرة

بالفيديو| الأقمار الصناعية ترصد كائنات "فضائية" في صحراء القاهرة

يُظهر مقطع الفيديو، الذي حقق مشاهدات وصلت لأكثر من مليون مشاهدة، أبنية مدببة تشبه المقص المفتوح، ويحاط الهيكل أيضًا بعدد من الدوائر
صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

صورة على "فيس بوك" لأحد الأشخاص، قادت ديفيد ديرلوف إلى الحبس بتهمة قتل شقيقه قبل 50 عامًا، حيث أبلغ عن وجوده على قيد الحياه، لكن عائلته تشككت في أقواله وأبلغت ا
اصطحبها في رحلة ليطلب منها الزواج.. وكانت النهاية صادمة!

اصطحبها في رحلة ليطلب منها الزواج.. وكانت النهاية صادمة!

خطط شاب بريطاني لاصطحاب صديقته في رحلة إلى "بالي" في إندونسيا ليفاجئها بطلب الزواج منه، لكنه وجدها مقتولة ليلًا في حمام السباحة.