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بـ"سم فئران".. شاب يقتل 3 من عائلته لأنهم "أنجاس" بسبب طائفتهم الدينية

أمس PM 11:27
بـ"سم فئران".. شاب يقتل 3 من عائلته لأنهم "أنجاس" بسبب طائفتهم الدينية

بـ"سم فئران".. شاب يقتل 3 من عائلته لأنهم "أنجاس" بسبب طائفتهم الدينية

كتب: إسراء حامد

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عاقب شاب إيطالي 3 من أفراد أسرته، بوضع "سم الفئران" في طعامهم وقتلهم، لأنهم "أنجاس" بحسب وصفه لهم، بسبب اتباعهم طائفة مختلفة عن طائفته.

وقال ماريا لويزا زانيتي، المدعي العام في مدينة مونزا الشمالية شمال ميلانو، للصحفيين، إن ماتيا ديل زوتو (27 عاما)، قتل 3 من أفراد أسرته، واستخدم السم ذاته في محاولة قتل 5 أقارب آخرين.

ووفقا للتحقيقات، اشترى ديل زوتو الثاليوم من شركة في بادوا قرب البندقية، ورش المواد الكيميائية السامة في المشروبات وأطباق أفراد عائلته، وفق "ديلي ميل" البريطانية.

وتوفي جوداني باتيستا ديل زوتو (49 عاما) وماريا جويا بيتانا (91 عاما)، وكذلك عمته باتريسيا ديل زوتو (63 عاما)، في أكتوبر بعد تناول السم، ثم حاول زوتو تسميم أقارب آخرين، ودخل 5 آخرين بينهم أجداد والدته إلى المستشفيات في الأسابيع الماضية.

وعثرت الشرطة في منزل ديل زوتو، على قوارير من الثاليوم، وهو معدن ثقيل عديم اللون، عديم الرائحة، لا طعم له، شديد السمية ويسمى "سم فئران".

وقال المحققون، إن الشرطة عثرت أيضا على رسالة بريد إلكتروني على جهاز الكمبيوتر الخاص به، مقتبسة من سعر السم ومعدلات الضرائب والشحن.

وقالت والدته لـ"المحققين"، إن ديل زوتو أصبح مجنونا، وقضى أيامه أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به، وتوقف عن تناول الحلويات وشرب الكحول، واعتقدوا أنه تبحر في العبادة، وتابعت: "تكن تحت رعاية نفسية ومعروف أنه متدين، لكن عائلته اتفقت على أنه ازداد انطوائية مؤخرا".

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية، لديهم تكهنات لأسابيع بشأن التسمم الغامض بعد العثور على آثار الثاليوم في الشاي الذي شربت الأسرة.

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