آخر الأخبار

بـ"سم فئران".. شاب يقتل 3 من عائلته لأنهم "أنجاس" بسبب طائفتهم الدينية

بـ"سم فئران".. شاب يقتل 3 من عائلته لأنهم "أنجاس" بسبب طائفتهم الدينية

صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

قتلت بصخرة وقُطع جسدها.. مُنَجم يخبر سيدة بكيفية موت ابنتها

قتلت بصخرة وقُطع جسدها.. مُنَجم يخبر سيدة بكيفية موت ابنتها

سوني تطلق أحدث هواتفها بكاميرا 4K

سوني تطلق أحدث هواتفها بكاميرا 4K

صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

منذ 12 دقيقة
صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

كتب: إسراء حامد

أخبار متعلقة

"جاجييف" زعيم مافيا روسي دبر أكثر من 80 جريمة قتل شنيعة وتبنى 22 طفلا

"جاجييف" زعيم مافيا روسي دبر أكثر من 80 جريمة قتل شنيعة وتبنى 22 طفلا

"إدموند هارت" قتل والدته وأكل لحمها.. قصة أبشع جريمة عرفتها البشرية

"إدموند هارت" قتل والدته وأكل لحمها.. قصة أبشع جريمة عرفتها البشرية

قتل زوجته وغلى جثتها في برميل سجق.. تفاصيل جريمة أفزعت "شيكاغو"

قتل زوجته وغلى جثتها في برميل سجق.. تفاصيل جريمة أفزعت "شيكاغو"

"جريمة قتل خفير سقارة".. المتهمان قتلا الضحية بـ"طوبة" و"كتر"

"جريمة قتل خفير سقارة".. المتهمان قتلا الضحية بـ"طوبة" و"كتر"

صورة على "فيس بوك" لأحد الأشخاص، قادت ديفيد ديرلوف إلى الحبس بتهمة قتل شقيقه قبل 50 عامًا، حيث أبلغ عن وجوده على قيد الحياه، لكن عائلته تشككت في أقواله وأبلغت الشرطة التي أعادت التحقيق في الحادث.

ويقول شقيق الطفل، 71 عامًا، ديفيد ديرلوف الذي ادعى أن زوجة الأب قتلت بول بوث عام 1968، وأنه شاهد جريمة القتل حين كان عمره ثلاثة أعوام، من خلال باب مفتوح في منزل العائلة في ستوكتون، حيث تم إلقاء الطفل من السلم وكتم أنفاسه بعدها، وتم حفظ القضية وقتها لعدم وجود أدلة وشهود.

وبعد نصف قرن، تم فتح التحقيق مجددًا بعد أن صادف صورة شقيقه على "فيس بوك" قبل عامين، لكن تم حذفها على الفور، وأخبر عائلته بذلك، التي تشككت في أقواله، وتم فتح التحقيق مجددًا، حيث تبين أن أقواله التي ساقها "ديفيد" تشير أنه قاتل شقيقه، وهو الآن يواجه تهمة القتل لجريمة مضى عليها 50 عامًا.

وزعم "ديفيد" أمام المحكمة أنه أدلى بشهادته في القتل وقتها حين كان طفلاً، ولم ينكر أي شئ، ولم يتم العثور على صاحب الصورة التي نشرت على " فيس بوك" منذ ذلك الحين، وفقًا لـ"ديلي ميل".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

مرض "جنسي" خطير يعود من جديد.. وأعداد الإصابات في تزايد

مرض "جنسي" خطير يعود من جديد.. وأعداد الإصابات في تزايد

يعتقد كثيرون أن مرض الزهري أو "السفلس" الذي ينتقل جنسيا قد انتهى وولى للأبد، لكن إحصائيات الإصابة بالمرض تشير إلى عكس ذلك، بل أن أعداد الإصابات تضاعف في ألمانيا
لماذا حرمت فايزة كمال من الشهرة؟.. "رشوة جنسية" هي السبب

لماذا حرمت فايزة كمال من الشهرة؟.. "رشوة جنسية" هي السبب

قدمت فايزة كمال العديد من الأعمال الفنية الهامة خاصة التاريخية، ورغم تألقها ومشاركتها في الكثير من الأعمال، إلا أنها لم تكن نجمة صف أول، وهو ما كشف عن أسبابه
مذيعة تودع جمهورها قبل وفاتها

مذيعة تودع جمهورها قبل وفاتها

ودعت مذيعة بريطانية أصدقاءها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أخبرها الأطباء بأنها ستعيش لأيام معدودة، بسبب إصابتها
إبراهيم نور الدين.. بطل الأخطاء التحكيمية

إبراهيم نور الدين.. بطل الأخطاء التحكيمية

شاهد الجميع الأخطاء التحكيمية في اكبر المبارايات والنهائيات الاوروبية ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو "فار" حتى تحد منها، إلا ان الأخطاء ال
حل لمشكلة الأرق.. تجربة عسكرية للاسترخاء تمكنك من النوم في 120 ثانية

حل لمشكلة الأرق.. تجربة عسكرية للاسترخاء تمكنك من النوم في 120 ثانية

يعاني الكثيرون من مشكلة الأرق خاصة في ليالي الصيف حيث يهرب النوم من أعينهم ويعانوا من عدم الاستمتاع بليلة هادئة.