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منتج يرفع دعوى قضائية على عارضة أزياء: "أثارت كلبي جنسيا"

منذ 40 دقيقة
ديانا منيرة

ديانا منيرة

كتب: الوطن

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نشرت فتاة تدعى ديانا منيرة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، فيديو ملتقط على حمام سباحة، تظهر فيه وهي ترقص مع كلب يسمى "هيف".

وقالت الفتاة إن مالك الكلب، توني توتوني، رفع دعوى قضائية ضدّها، لأنها أثارت كلبه جنسيًا، عن طريق اللعب بأعضائه التناسلية، وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وذكرت ديانا أن توتوني يتحرش بها لفظيًا وجنسيا أثناء التصوير، وأضافت، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "أريد من صانعي الترفيه، والجمهور بشكل عام، أن يكونوا واعين لأشخاص مثل توني، الذين يريدون استخدام الناس بطرق سيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الأعمال الجنسية".

ورد محامو توتوني في بيان: "بغض النظر عما حدث في التصوير الفوتوغرافي بين السيدة منيرة وهيف، فإن أهم ما في الأمر هو أنه تم إخبار السيدة منيرة بشكل صريح بعدم نشر أي فيديوهات لهيف، لأنها تنعكس بشكل سيئ على موكلي الذي هو شخصية عامة".

وأضافوا: "إذا كانت منزعجة من أفعال هيف أو موكلي، فلماذا كانت تبتسم وتضحك في الفيديو؟".

ويقاضي توتوني منيرة بتهمة الاحتيال وإلحاق ضائقة عاطفية به إلى جانب إثارة كلبه جنسيًا، ويسعى للحصول على تعويض بقيمة 1.5 مليون دولار، ولم يعلق على إدعائها بأنه تحرش بها جنسيا.

وتوتوني هو رجل أعمال يمتلك ملهى ليلي مقرّه مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ولديه 1.5 مليون متابع على موقع "انستجرام"، حيث يشارك أسلوب حياته الفخم.

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