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قتلت بصخرة وقُطع جسدها.. مُنَجم يخبر سيدة بكيفية موت ابنتها

منذ 31 دقيقة
أنيتا نودن

أنيتا نودن

كتب: مصطفى الصبري

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أنيتا نودن، أم لامرأة ماتت بطرقة مروعة، وكشفت أنيتا أن منجما توقع أن تموت ابنتها وأن جسدها سيُترك "في حالة من الفوضى" قبل عام من أن يقتلها صديقها بوحشية، وهذا بالفعل ما حدث.

وذكرت أنيتا، والدة كيربي نودن، أنه قبل عدة أشهر من مقتل ابنتها، أثناء عطلة، قرأ منجم كفها وتوقع هذا الحدث المؤلم، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت نوديا: "نظر إلى كفي وسألني من الفتاة التي لديها 5 أطفال، فأخبرته أنها كيربي، فهي لديها 3 أطفال وفقدت 2".

وأشار المنجم لها أنه رأى قضبان السجن وشخص خلفهم لفترة طويلة، وتابع: "أنا آسف لأخبركم بذلك، لكن جسدها في حالة من الفوضى".

وقطع القاتل السادي، دين لوي، جسد صديقته كيربي نودن، بعد ضربها بصخرة وعمود معدني ثم وضع رفاتها في صندوق وسحبه إلى المرحاض.

وأمضى لوي، الذي حكم عليه بالسجن 28 عاما، لأنه أدين بالقتل، في يناير الماضي، 4 أشهر يعيش مع جثة صديقته التي قتلها قبل أن يعترف.

وتقول سجلات المحكمة إن المدان لوي قتل كيربي بصخرة حطم بها رأسها ثم ضربها بعمود معدني به 3 مسامير بارزة.

واعترف للشرطة البريطانية عندما قبضوا عليه، وقال إنه "كان يجب أن يقتلها ويقطعها"، وأضاف القاتل: "صنعت قلادة من أسنان كيربي".

 

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