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27 ألف دولار في عربة جمع نفايات في غزة

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27 ألف دولار في عربة جمع نفايات في غزة

منذ 46 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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عثرت بلدية غزة، على مبلغ 100 ألف شيقل إسرائيلي (نحو 27 ألف دولار أمريكي)، داخل إحدى عربات نقل النفايات، وقالت البلدية في بيان، إنها أعادت المبلغ الكبير، إلى صاحبه، القاطن في حي التفاح، شرق المدينة، وأضاف البيان: "تمكّنا من إعادة مبلغ مالي كبير لصاحبه بعد أن عثر عليه قسم جمع وترحيل النفايات"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وكان المبلغ المالي قد فُقد من أحد المواطنين أثناء قيام عامل النظافة بجمع النفايات وأكياس القمامة من أمام منزله، وفق البيان، وبعد الحادثة تلقّت بلدية غزة اتصالاً من صاحب المبلغ، يفيد بفقدان المبلغ المذكور بعد خروجه من منزله.

وتابع البيان: "على الفور استجابت البلدية لندائه (المواطن) وأجرت عملية بحث سريعة، وعثرت على المبلغ المذكور في أحد الأكياس داخل عربة عامل النظافة في المنطقة"، ولم تكشف البلدية عن اسم صاحب المبلغ المذكور، أو أسماء عمّال النظافة الذين عثروا عليه.

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