مش معقول| عائلة تلتهم الدود حيا في الصين

انتشر مقطع فيديو جديد يظهر عائلة صينية وهي تتناول وجبة غداء مكونة من عشرات الديدان الحية، وهي الظاهرة التي تنتشر في دول محددة دون غيرها.

وبحسب "روسيا اليوم"، يصور الفيديو كيف كانت الديدان حية في الصحن، أثناء إقبال العائلة على تناولها، كما يصوّر المقطع مدى استمتاع العائلة بالطبق الذي يستهجن بشدة في بلدان كثيرة حول العالم.

وتنتشر أطباق الحشرات بشكل خاص في بلدن الشرق الآسيوي، كفيتنام والصين وغيرهما، كما ظهرت بعض الدراسات العلمية مؤخرا وتحدثت عن فوائد غذائية وصحية لأكل الحشرات، خاصة بالنسبة لمن يعاني نقصا بالبروتينات.

وعلى ما يبدو، فإن أطباق الحشرات بدأت تنتشر في أصقاع أخرى من الأرض، إذ افتتحت رسميا في السنوات الماضية، مطاعم جديدة في أوروبا تتخصص في طهي الحشرات وتقديمها للزوار في أطباق جاهزة، خاصة في هولندا وألمانيا.