بالفيديو| الشرطة الأمريكية تعثر علي حذاء شهير سُرق منذ 13 عاما

قال مكتب التحقيقات الفيديرالي في تصريح يوم الثلاثاء إنه تم العثور على زوج من الأحذية المكسوة بالياقوت الأحمر يقدر ثمنها بملايين الدولارات.

وبحسب "يورونيوز"، يكتسب هذا الحذاء ثمنه الباهظ بسبب ظهوره في فيلم "ساحر أوز - The Wizard of Oz" عام 1939 وكانت ترتديه الممثلة والمغنية الأمريكية الشهيرة جودي غارلاند في الفيلم.

وسرق الحذاء من متحفها في مينيابوليس قبل 13 عاما، وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قال إنه طلب من الناس المساعدة في التعرف على المشبوهين المرتبطين بالسرقة الأصلية، وأنه كشف مؤخرا عن مخطط لابتزاز المال من أصحاب هذا الحذاء الياقوتي البراق.

وقال جيل سانبورن العميل الخاص في مكتب تحقيقات مينيابوليس، خلال مؤتمر صحفي أقيم خصيصا للإعلان عن العثور على الحذاء "نحن هنا اليوم لنطلعكم على استعادة واحد من أهم وأرقى القطع التذكارية للأفلام في تاريخ السينما الأمريكية، حذاء دوروثي الياقوتي من فيلم "ساحر أوز" عام 1939.