حل لمشكلة الأرق.. تجربة عسكرية للاسترخاء تمكنك من النوم في 120 ثانية

يعاني الكثيرون من مشكلة الأرق خاصة في ليالي الصيف حيث يهرب النوم من أعينهم ويعانوا من عدم الاستمتاع بليلة هادئة.

وكشفت"سكاي نيوز" نقلًا عن صحيفة «ديلي ميل» حلًا عسكريًا ، قد يضع حدا نهائيا لهذه المشكلة، وذلك طريقة للاسترخاء بأسلوب الجنود الأمريكيين، والذي يمكن أن يساعد أي شخص على النوم في 120 ثانية فقط.

والتجربة العسكرية الأمريكية تم تجربتها لمدة 6 أسابيع بلغت نسبة نجاحها 96 % وهو ما يعتبر نسبة نجاح هائلة.

وتعتمد الوصفة على الاسترخاء والتنفس والتخيل، فالخطوة الأولى ترخي عضلات وجهك، ثم تنزل كتفيك إلى أدنى مستوى ممكن، قبل أن تمدد ذراعيك في جهة واحدة، والثانية التنفس ببطء وإرخاء ساقيك وبمجرد الشعور بالاسترخاء 10 ثوان يجب أن تصفي ذهنك، وبعد 10 ثوان ستنام.