اصطحبها في رحلة ليطلب منها الزواج.. وكانت النهاية صادمة!

خطط شاب بريطاني لاصطحاب صديقته في رحلة إلى "بالي" في إندونسيا ليفاجئها بطلب الزواج منه، لكنه وجدها مقتولة ليلًا في حمام السباحة.

وبعد التخطيط للمفاجأة كثيرًا، ذهبت ناتالي موريس من كارديف، في رحلة لمدة عشرة أيام مع صديقها أندرو صموئيل البالغ من العمر 30 عامًا إلى "بالي"، حيث كان يخطط الأخير مفاجئة حبيبته بطلب يدها للزواج، وفقًا لـ"مترو"

واسيتقظ أندرو ليلًا واكتشف أنها ليست في سريرها وذهب للبحث عنها وتوقع ذهابها لتناول سيجارة أو فعل شيء ما، إلا أنه فوجئ بجثتها تطفو في حمام السباحة في حادث غامض لم يتم الكشف عن ملابساته حتى الآن.

ومن المقرر إجراء فحص ما بعد الوفاة يوم الأحد ويعتقد أن جثمانها سيعود جواً إلى ويلز الأسبوع المقبل.

وقالت شقيقتها جانين لويد: "ناتالي وشريكها كانا يقضيان عطلة في بالي، وكانا يخططان لذلك منذ عصور، وكان يأملان في الذهاب من هناك إلى أستراليا".

وأضافت: "كان لديها الكثير من الأصدقاء، كل شخص سمع عن هذا دمر. لا أستطيع أن أصدق أن هذا حدث لشخص مملوء بالحياة".