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إجراء عملية جراحية شرط زيارة تلك البلدة في تشيلي

منذ 51 دقيقة
بلدة لا يسمح العيش فيها دون إجراء عملية جراحية

بلدة لا يسمح العيش فيها دون إجراء عملية جراحية

كتب: وكالات

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تتميز بلدة تشيلية في القارة القطبية الجنوبية بخاصية عن كل بلدات العالم، تتلخص في ضرورة استئصال السكان للزائدة الدودية قبيل الانتقال للعيش فيها.

وتلزم هيئة بلدية "Villas Las Estrellas" حتى الأطفال من السكان باستئصال الزائدة الدودية، وتعد البلدة من أقدم المستعمرات البشرية في القارة الجنوبية، والتي تتبع لدولة تشيلي في أمريكا الجنوبية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ويعد إجراء العمل الجراحي قبيل الانتقال للبلدة نوعا من الوقاية المسبقة، إذ تبعد المستعمرة التشيلية مسافة 1000 كم عن أقرب مشفى في القارة القطبية الجنوبية، كما لا تتوفر فيها الخبرات الطبية الكافية لإجراء عملية جراحية من هذا النوع.

وفي حين أن البلدة تبعد عن البر التشيلي، إلا أنها تحتوي على كل المؤسسات الحكومية الأساسية، كمركز للشرطة ومكتب للبريد ومستوصف طبي ومؤسسة كهرباء وغيرها.

وعند زيارة السياح للبلدة، فإنهم يلاحظون على الفور إشارات تذكرهم ببعد مدن العالم عن هذه النقطة النائية، وذلك كالعبارة التي كتب فيها: مدينة بكين: 17,501 كم.

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