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شركة شهيرة تعتذر عن فضيحة "الدود في الطعام"

منذ 29 دقيقة
"إيكيا" تعتذر عن فضيحة "الدود في الطعام"

"إيكيا" تعتذر عن فضيحة "الدود في الطعام"

كتب: وكالات

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بعد أن نشر عميل إنه عثر على دودة في طعامه بمتجر "إيكيا"، ونشر صورة لذلك على "تويتر"، أصدرت الشركة اعتذارا للعميل في مدينة حيدر آباد الهندية، على خلفية ما انتشر باسم "فضيحة مقززة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي الاعتذار بعد أقل من شهر من افتتاح شركة الأثاث السويدية الشهيرة أول متجر لها في الهند.

ونشر عبيد محمد الصورة على "تويتر"، الجمعة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسؤولي هيئة سلامة الأغذية فتشوا متجر الشركة.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن مسؤولي الهيئة في مدينة حيدر أباد فحصوا متجر "إيكيا"، وصادروا عينات من الطعام.

وأضافت أن "خلال التفتيش تحدد أن المتجر لم يكن ملتزما بقواعد فصل المخلفات"، وفرض عليه غرامة قدرها 15 ألف روبية (نحو 211 دولار).

وقالت متحدثة باسم "إيكيا": "نحقق في المسألة في الوقت الراهن لنفهم كيف حدث ذلك، واتخاذ إجراء على الفور".

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