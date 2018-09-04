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عمر واكد يثير الجدل بـ"تويتة" عن الأغاني: "حلال ولا حرام؟"

منذ 25 دقيقة
عمر واكد يثير الجدل بـ"تويتة" عن الأغاني "الحلال" و"الحرام"

عمر واكد يثير الجدل بـ"تويتة" عن الأغاني "الحلال" و"الحرام"

كتب: مونيكا عطا الله

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أثار الفنان عمرو واكد الجدل على موقع "تويتر"، بنشره تغريدة عبر حسابه الخاص، قائلا: "هو موضوع في أغاني حلال وحرام ده بجد؟ إحنا فعلا وصلنا لكده؟ أنصح بقراءة شعر أبونواس قبل الهرتلة دي".

تعليقات كثيرة حظيت بها التغريدة، أغلبها تنتقده، خاصة بعد استشهاده بـ"أبونواس"، وطالبوه بألا يتدخل في الأمور التي لا يفقه فيها حتى لا يفقد محبيه ومعجبيه، واستشهد البعض بالآيات والأحاديث، فيما علق الفنان خالد أبوالنجا: "كفاية عك، أفلا تعقلون!".

وعقب واكد: "اقرأ الإمام للشافعي قال عليه إيه: (لولا مجونه لأخذت عنه العلم)، تخيل بقى إن الراجل ده كان دارس كل حاجة في الدين والسنة وكان عالم بس كان سكري وبتاع لعب".

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