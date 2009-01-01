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مسن أمريكي يسير 12 ميلا لزيارة زوجته المريضة: "أنا لا شيء من غيرها"

منذ 29 دقيقة
مسن أمريكي يسير 12 ميلا ليزور زوجته المريضة: "أنا لا شيء دون زوجتي"

مسن أمريكي يسير 12 ميلا ليزور زوجته المريضة: "أنا لا شيء دون زوجتي"

كتب: أروا الشوربجي

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عاشا معًا 50 عام، فلم يستطيع أن يكون بعيدًا عندما هاجمها المرض وبعدها عنه 9 سنوات، فكان يستيقظ كل يوم، حوالي 12 ميل، على الأقدام ليراها في المستشفى.

يسافر "لوثر يونجر"، الذي يبلغ من العمر 98 عاما، من نيويورك ليرى زوجته "ويفرلي يونجر"، في مستشفى بروشستر، مشيًا حوالي 12 ميلا، "أنا لا شيء دون زوجتي.. تأثيره قاس وصعب".

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعاني زوجة "لوثر"، من سرطان المخ، منذ 2009، وتمكث في  مستشفى Strong Memorial لأكثر من أسبوعين، وخلال تلك الفترة، عرضت ابنتهما ، لوثيتا، أن توصيله، إذا كان بإمكانه الانتظار حتى تكون متاحة للقيام بذلك، لكنه لم ينتظر!.

أنشأت الابنة، حساب "GoFundMe "، الجمعة الماضية، لمساعدة الأسرة على تغطية التكاليف الطبية للأم، وتوفير وسائل نقل "لوثر"، من وإلى المستشفى.

قال لوثر: "لديها أفضل فنجان شاي حصلت عليه، كانت تأتي وتقبلني وتقول لي: "بيبي"، ثم تقدم لي الطعام في السرير، هذا ما احتاجه الآن"، هذا الحب هو الذي يغذي رغبته ويساعده على مواصلة التواجد بجانب زوجته طوال الوقت.

قالت لوثيتا: "ليس عليه أن يمشي، لكنه يريد ذلك، أستطيع أن أوصله بالسيارة، إلا إنه لا يريد الانتظار"، مضيفة: "طوال الوقت الذي كانت مريضة فيه، كان يبقى طوال الليل (في المستشفى)، لم يتركها".

أخبرهم الأطباء، أن الأم، أمامها حوالي 5 سنوات للعيش، منذ تشخيصها بالمرض، قبل تسع سنوات، إلا أنها لازالت تقاوم، وظهرت قصة "لوثر"، عندما رأه "دان بوكهارت"، على جانب الطريق السريع في 14 أغسطس الماضي، كان الجو ممطر حينها، فوقف بسيارته ليأخذه معه في الطريق، وعرف منه قصته.

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