عودة 8 أمراض كان يعتقد اختفاؤها من العالم.. بينها مرض "جنسي" خطير

كشفت أحدث الدراسات العلمية التي أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين في معهد (باستير) برئاسة الباحثة ناديج كايه، عن ظهور بعض الأمراض التي كانت قد انتشرت في الماضي، واعتقد الباحثون أنهم نجحوا في القضاء عليها نهائيا، وقد اختفت لفترات طويلة من العالم مثل الحصبة، شلل الأطفال، البرص، السل، الجرب، ومرض الزهرى الذي يعتبر من الأمراض الجنسية الخطيرة.

وأوضحت الدراسة أن السبب وراء عودة ظهور هذه الأمراض التي كانت قد ظهرت في القرن الماضي وتسببت في وفاة ملايين البشر، يرجع إلى التراجع في تناول التطعيمات الخاصة بها، إذ ظهرت هذه الأمراض في كل من فرنسا وبريطانيا، ومقاطعة كوبيك الكندية، كما أن مرض الجرب يصيب الأطفال وكبار السن الذين يعانون من نقص في مستوى فيتامين (ج)، فيما تسهم سوء التغذية وعدم تناول الخضروات والفاكهة في زيادة فرص إصابة الأطفال وكبار السن بمرض (الأسقربوط).

وطالب الباحثون بالعودة مرة أخرى إلى إعطاء التطعيم بانتظام للوقاية من هذه الأمراض التي بدأت تنتشر مرة أخرى.