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بعد أسوأ الفيضانات.. "مرض قاتل" يضرب الهند

منذ 24 دقيقة
فيضانات الهند

فيضانات الهند

كتب: وكالات

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تكافح ولاية كيرالا بجنوب الهند تفشيا لمرض بكتيري تشك السلطات في أنه أدى لمقتل عشرات الأشخاص منذ منتصف أغسطس بعد فيضانات تعد الأسوأ منذ 100 عام.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إنه حتى الأحد كان هناك نحو مئتي حالة إصابة مؤكدة بالمرض الذي يعرف محليا بحمى الجرذ.

وتنقل المياه المرض الذي يعرف بداء البريميات والذي ينتقل عبر بول الحيوانات المصابة ويسبب أعراضا تشمل ألما في العضلات والحمى، وفقا لـ"رويترز".

وتأتي زيادة عدد حالات الإصابة بالمرض بعد أن أدت مياه الأمطار الموسمية، التي بدأت في الثامن من أغسطس، لسيول أغرقت الولاية بأكملها تقريبا وتسببت في مقتل مئات الأشخاص وتدمير آلاف المنازل وخسائر بقيمة 200 مليار روبية (2.81 مليار دولار) على الأقل.

وقالت وزيرة الصحة كيه.كيه شايلاجا، للصحفيين، إن الوزارة بدأت الشهر الماضي توزيع دواء وقائي وحذرت من تفشي داء البريميات وأمراض أخرى تنقلها المياه مثل التيفود والكوليرا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوفاة 3 حالات بداء البريميات أمس، وقالت الوزيرة: "لم يحصل الضحايا على الدواء الوقائي للأسف". بينما قال المتحدث باسم الوزارة إنه تم التحقق في المجمل من تسع حالات وفاة بسبب المرض، لكن العدد قد يرتفع إلى أكثر من 40 حالة بعد اكتمال التقارير الطبية.

ويندر انتقال داء البريميات من شخص لآخر ويمكن علاجه بمضادات حيوية شائعة.

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