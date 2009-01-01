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بالفيديو| "الحانوتي" يظهر من جديد ويهدد تريبل إتش وصديقه شون مايكلز

منذ 22 دقيقة
أندرتيكر

أندرتيكر

كتب: محمد رمضان

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في ظهور نادر للمصارع الأسطوري مارك كالاواي، المعروف على الحلبة باسم "أندرتيكر" أو "الحانوتي"، وجَّه "الرجل الميت" رسالة شديدة اللهجة إلى تريبل إتش وصديقه المقرب المصارع المعتزل شون مايكلز، خلال عرض "رو" الأسبوعي للمصارعة الحرة.

وكان شون مايكلز، البالغ 53 عاما، يعلق على  المباراة المقرر إقامتها بين "الحانوتي"، 53 عاما، وتريبل إتش، 49 عاما، بأستراليا في 6 أكتوبر المقبل، وأعلن دعمه لصديقه ورفيقه على الحلبة تريبل إتش.

وفجأة انطفأت الأنوار ودقت الأجراس، واشتعلت حماسة الجماهير، فهم يعرفون أنهم على موعد الآن مع "رجل الموت".. أندرتيكر، الذي تقدم نحو الحلبة بخطوات ثابتة ونظرات قاسية وأمسك بالميكرفون ونظر في وجه شون مايكلز، خصمه التاريخي على الحلبة.

واسترجع أندرتيكر مباراتيه ضد شون مايكلز في "راسلمينيا 2009" و"راسلمينيا 2010" حيث تجرع "مايكلز" الهزيمة في المباراتين واعتزل المصارعة، ولكن "مايكلز" رد على "أندرتيكر" بأنه اعتزل احتراما لجمهوره واحتراما لأندرتيكر، فاستفزه "الحانوتي" قائلا: "احترام أم خوف؟"، فسكت شون مايكلز، ليواصل أندرتيكر رسالته شديدة اللهجة إلى شون مايكلز بأنه سيهزم صديقه المقرب تريبل إتش كما هزمه في 2011 و2012.

 

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