شركة "فيسبوك" تعلن أسباب تعطل الموقع أمس

قالت شركة "فيسبوك"، الإثنين، إن مشكلة فنية منعت بعض المستخدمين من الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي، أو وضع أي رسائل عليها، ومنعتهم أيضا من الوصول إلى تطبيقي "واتساب" للرسائل و"إنستجرام"، وإنها تمكنت من إصلاح معظم المشكلة.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال جاي نانكارو، المتحدث باسم "فيس بوك": "تسببت مشكلة في الشبكة في وقت سابق، اليوم الإثنين، في مواجهة بعض المستخدمين صعوبة في الوصول إلى خدمات "فيس بوك" المختلفة أو بث رسائل عليها"، وبحثنا الأمر بسرعة وبدأنا إعادة القدرة على الوصول للخدمة، وتمكنا من حل المشكلة للجميع تقريبا، نعتذر عن الإزعاج".

وواجه معظم المستخدمين المتضررين مشكلات لأقل من 90 دقيقة، ولم تقتصر المشكلة على منطقة معينة.