فيكتوريا بيكهام ردا على شائعات الانفصال: نحن ندرك أننا أقوى معا

بعد فترة كبيرة من تردد الشائعات التي تتناول انفصال لاعب الكرة الشهير ديفيد بيكهام عن زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، دافعا عن حالة زواجهما الذي استمر منذ 19 عاما.

وكانت في الفترة الأخيرة ترددت شائعات عن انفصال ديفيد بيكهام وزوجته وبأن كل منهما يعيش بمنزل منفصل بسبب التوتر الذي زاد بينهما، وبعد انتشار الشائعات دوما يقومان بالرد عليها بنشر صور تجمعهم سويا والتأكيد أنهما يعيشان حياة هادئة.

وبحسب موقع "ديلي ميل" قالت فيكتوريا لمجلة "فوغ" المهتمة بالموضة العالمية "اعتدت أنا وزوجي ديفيد بيكهام تجاهل هذا الهراء وتعودنا عليه بشكل طبيعي وبأن الناس كانوا يكررون الكلام والأمور حول علاقتنا منذ 20 عاما، لكن هذه الأشياء والشائعات لها تأثير أوسع على الأشخاص من حولنا وهذا غير عادل".

وشارك الزوجان في تصوير فوتوغرافي بالمجلة مع أبنائهم "بروكلين 19 عاما، روميو 16 عاما، كروز 13 عاما، وهاربر 7 أعوم" وهما يجلسان على العشب تحت أشعة الشمس بينما الأطفال وكلبهم "أوليف" يقتربون من حولهم ببنادق المياه.