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بالفيديو| إبراهيم سعفان من التدريس إلى الكوميديا: "أنا مبسوط كده"

اليوم AM 05:16
ابراهيم سعفان

ابراهيم سعفان

كتب: حاتم سعيد

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اشتهر إبراهيم سعفان بخفة دمه والتلقائية التي تميز بها في أداء كل أدواره، حتى صار أغلب الشباب يحفظون "إفيهاته" ويستخدمونها في حياتهم اليومية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

ولد إبراهيم سعفان في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية عام 1924 وقام بالالتحاق بكلية الشريعة جامعة الأزهر تحقيقا لرغبة والده، ثم درس التمثيل والتحق بمعهد التمثيل في عام 1951 وظل يعمل مدرسا للغة العربية لمدة تزيد على 10 سنوات بالرغم من ظهوره في بعض الأعمال الفنية وبداية شهرته لم يترك العمل في التدريس.

واستطاع إبراهيم سعفان أن يسجل اسمه في سجل أعظم ممثلي الكوميديا بمصر والوطن العربي منذ بداية عمله بالمجال الفني، فتميز بأداء شخصية المحامي أمام الفنان الكبير فريد شوقي في فيلم "30 يوم في السجن"، وبرع في تقديم شخصية "أمين أفندي" بفيلم "تجيبها كده تجيلها كده هي كده" وقدم العديد من الأعمال المسرحية المختلفة مع أهم فناني الكوميديا.

توفي إبراهيم سعفان في 4 سبتمبر 1982، عن عمر ناهز 58 عاما بالإمارات العربية المتحدة أثناء قيامه بتصوير مسلسل تليفزيوني، وسبب وفاته الإصابة بأزمة قلبية حادة.

وفي ذكرى وفاته، يستعرض "الوطن" مشاهد كوميدية برع في تقديمها الفنان إبراهيم سعفان.

فيلم "30 يوم في السجن"

 

 

فيلم "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"

 

مسرحية "مين ميحبش زوبة"

 

مسرحية "سنة مع الشغل اللذيذ"

 

مسرحية "أستاذ مزيكا"

 

مسرحية "الدبور"

 

مسلسل "قهوة المعلم رضا"

 

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