تعطل موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام" حول العالم

مستخدمون يشكون من تعطل "فيسبوك" و"إنستجرام"
تعرضت تطبيقات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتس آب" لعطل مفاجئ، مساء الإثنين، بين المستخدمين من كافة أنحاء العالم.
وأفاد موقع "Downdetector"، المختص بتعقب عمل شبكات التواصل الاجتماعي، بأن حالات العطل ظهرت عند الساعة 23:50 بتوقيت موسكو 22:50 بتوقيت القاهرة"، حسب موقع "روسيا اليوم".
ولاحظ مستخدمون من روسيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وبولندا وإيطاليا والولايات المتحدة، وغيرها من الدول مشاكل في عمل تلك التطبيقات.
وتتعلق غالبية الشكاوى بعطل في تشغيل "إنستجرام" والوقف التام لعمل "فيس بوك"، كما يواجه المستخدمون مشاكل عند محاولتهم الدخول في حساباتهم عبر التطبيقات وتحميل الصور.
وتداولت العديد من الحسابات الإخبارية في "تويتر" هذا النبأ.
وأظهر "فيس بوك" رسالة تفيد بأن موقعها يحتاج للصيانة، وغير متاح الآن نظرا لاحتياجه لبعض الصيانة، ولكن "لا بد وأن يكون بوسعك معاودة استخدام الموقع بعد بضع دقائق".
فيما عاد "واتساب" للعمل بعد توقف ساعة وسرعان ما ظهر هاشتاج "تعليق الواتساب" على موقع "تويتر".
ولم تعرف حتى الآن أسباب العطل، ويذكر أن جميع هذه التطبيقات ملك لشركة "فيس بوك".
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