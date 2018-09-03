مذيعة تودع جمهورها قبل وفاتها

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اليوم AM 01:00
راشيل بلاند

راشيل بلاند

كتب: وكالات

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ودعت مذيعة بريطانية أصدقاءها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أخبرها الأطباء بأنها ستعيش لأيام معدودة، بسبب إصابتها بمرض السرطان.

وقالت راشيل بلاند، صاحبة الـ40 عاما، والمذيعة في راديو "بي بي سي 5"، في تغريدة لها على "تويتر": "أخشى يا أصدقائي أن الوقت قد حان لقد أخبرت بأنني سأعيش لأيام معدودة فقط، أشكركم جميعا على مساندتكم وتعاطفكم معي خلال هذه الفترة"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأضافت: "وداعا يا أصدقائي، قد لا أستطيع أن أصل إلى جميع رسائلكم، لكنني سأبذل ما بوسعي لقراءتها، ومرة ثانية وداعا".

وأصيبت راشيل بسرطان الثدي عام 2016، وتم استئصال الجزء المصاب، ثم خضعت لعلاج كيميائي العام الماضي، وأجريت لها جراحة بالغدد اللمفاوية، إلا أن الفحوصات أظهرت أن السرطان ظل منتشرا بجسدها.

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