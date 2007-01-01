الشرطة الأيرلندية تطارد هاربا اغتصب ابنة اخته الطفلة وقتلها

جون كيلفورد
عام 1988 ارتكب شخص يدعى جون كيلفورد واحدة من أبشع الجرائم البشرية، إذ اغتصب فتاة صغيرة وقتلها.
وجون كيلفورد هو رجل أيرلندي، واغتصب هذا الرجل ابنة اخته سو إيلين، البالغة من العمر 8 سنوات في عام 1988، وقتلها وتركها ملقاه على إحدى السكك الحديدية، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وألقت السلطات الأيرلندية القبض على كيلفورد وتم سجنه منذ عام 1989 لأنه اغتصب وقتل ابنة أخته.
وظل كيلفورد محبوسا حتى العام 2005 وبعدها أطلق سراحه، لكنه عاد إلى خلف القضبان مرة أخرى في عام 2007، لخرقه شروط فترة مراقبته.
ومنذ 2007 وهو مسجون، ولكنه هرب منذ الأمس، وأطلقت الشرطة حملة لمطاردة الرجل الذي يبلغ من العمر حاليا 56 عاما والقبض عليه.
وتم وصفه بأنه يبلغ طوله 1.75 متر، وعيونه خضراء وشعره متوسط الطول، وذو بناء متوسط مع بشرة فاتحة.
وذكرت السلطات أنه شوهد آخر مرة كان يرتدي قبعة سوداء ومعطفا أسود ثقيل وبنطلون رمادي وحذاء أسود، كما أنه كان راكبا دراجة لها ثلاث عجلات مميزة تحمل لوحة التسجيل "EXZ4974".
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