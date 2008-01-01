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صلاح يدخل تاريخ ليفربول.. ثاني لاعب يترشح لـ"The best" بقميص الفريق

اليوم PM 10:03
صلاح

صلاح

كتب: عبدالرحمن قناوي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best"، والتي ضمت النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى جانب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، واللذان نافسهما صلاح على جائزة أفضل لاعب في أوروبا منذ أيام قليلة، قبل أن يحصدها مودريتش.

وانطلقت الجائزة عام 1991، وابتعد لاعبو فريق "الريدز" باستمرار عن الترشح والوصول لقائمتها النهائية المكونة من ثلاثة لاعبين لمدة 17 عامًا وحتى عام 2008، حين أصبح المهاجم الدولي الإسباني فرناندو توريس، أول لاعب يصل للقائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم بقميص ليفربول.

توريس سجل 24 هدف في موسم 2007-2008 من الدوري الإنجليزي، بالإضافة لـ6 أخرى في دوري أبطال أوروبا قاد بها الفريق لنصف نهائي البطولة، رشحته للقائمة النهائية للجائزة منافسًا كل من كريستيانو رونالدو، لاعب مانشيستر يونايتد حينها، وليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني.

بعد أن حل توريس في المركز الثالث خلف رونالدو وكاكا بتصنيف الأفضل في العالم عام 2008، واندماج الجائزة بعدها بعامين فقط مع "البالون دور" التي تقدمها مجلة الفرانس فوتبول، ثم عودتها من جديد عام 2016، لم ينجح أي لاعب آخر من فريق ليفربول أن يصل للقائمة النهائية للجائزة، حتى جاء النجم المصري بموسم إعجازي استطاع به أن يصبح ثاني لاعب في تاريخ "الريدز" يصل للقائمة النهائية لجائزة "The Best".

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