دراسة: صفار البيض يقي من الصلع

البيض له فوائد كثيرة لجسم الإنسان، لأنه غني بالبروتين، ومؤخرًا أظهرت دراسة بإن تناول البيض بشكل معتدل يوميًا يحول دون الإصابة بالصلع، ويجدد خلايا الشعر.

وتوصلت دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثين اليابانيين المختصين في الأمراض الجلدية، بأن صفار البيض يحفز نمو خلايا الشعر البشري الجديدة، ويبعد شبح الإصابة بالصلع.

وخلال الدراسة أجرى الباحثون سلسلة من التجارب على الفئران، وزرعوا بصيلات الشعر البشري فيها، ونمت خلايا شعر جديدة لديها، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وكشف البحث المنشور في صدر دورية "جورنال أوف ميديشينال فوود" عن مُركب في صفار البيض يحفز بروتين "عامل نمو بطانة الأوعية الدموية" وهو عامل مهم في إصلاح خلايا الشعر ونموها.

ووفقًا للباحثين، فإن مركب "عامل نمو بطانة الأوعية الدموية" يمكن أن يحفز خلايا الشعر، عبر الحقن أو تناوله عن طريق الفم.