آخر الأخبار

زوجة تستبدل السائل المنوي لزوجها أثناء عملية تلقيح صناعي: "عشيقي أولى"

زوجة تستبدل السائل المنوي لزوجها أثناء عملية تلقيح صناعي: "عشيقي أولى"

بالفيديو| تصادم مروع بين حافلة وشاحنة ومصرع جميع الركاب

بالفيديو| تصادم مروع بين حافلة وشاحنة ومصرع جميع الركاب

صلاح يدخل تاريخ ليفربول.. ثاني لاعب يترشح لـ"The best" بقميص الفريق

صلاح يدخل تاريخ ليفربول.. ثاني لاعب يترشح لـ"The best" بقميص الفريق

بالفيديو| أب يربط ابنته بصندوق السيارة ويسير على الطريق السريع

بالفيديو| أب يربط ابنته بصندوق السيارة ويسير على الطريق السريع

دراسة: صفار البيض يقي من الصلع

اليوم PM 09:19
دراسة تكشف: صفار البيض يقي من الصلع

دراسة تكشف: صفار البيض يقي من الصلع

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

علاج الصلع في 6 أيام فقط.. وعلماء: الدواء كان لعلاج هشاشة العظام

علاج الصلع في 6 أيام فقط.. وعلماء: الدواء كان لعلاج هشاشة العظام

5 أطعمة تقي من الصلع.. "من بينها البيض ومشتقات الألبان"

5 أطعمة تقي من الصلع.. "من بينها البيض ومشتقات الألبان"

دراسة: المادة الكميائية في "بطاطس" ماكدونالدز تعالج الصلع

دراسة: المادة الكميائية في "بطاطس" ماكدونالدز تعالج الصلع

ابتكار مستحضر جديد يقضي على الصلع

ابتكار مستحضر جديد يقضي على الصلع

البيض له فوائد كثيرة لجسم الإنسان، لأنه غني بالبروتين، ومؤخرًا أظهرت دراسة بإن تناول البيض بشكل معتدل يوميًا يحول دون الإصابة بالصلع، ويجدد خلايا الشعر.

وتوصلت دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثين اليابانيين المختصين في الأمراض الجلدية، بأن صفار البيض يحفز نمو خلايا الشعر البشري الجديدة، ويبعد شبح الإصابة بالصلع.

وخلال الدراسة أجرى الباحثون سلسلة من التجارب على الفئران، وزرعوا بصيلات الشعر البشري فيها، ونمت خلايا شعر جديدة لديها، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وكشف البحث المنشور في صدر دورية "جورنال أوف ميديشينال فوود" عن مُركب في صفار البيض يحفز بروتين "عامل نمو بطانة الأوعية الدموية" وهو عامل مهم في إصلاح خلايا الشعر ونموها.

ووفقًا للباحثين، فإن مركب "عامل نمو بطانة الأوعية الدموية" يمكن أن يحفز خلايا الشعر، عبر الحقن أو تناوله عن طريق الفم.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بعد وفاتها بـ21 عاما.. مسعف يكشف الستار عن كلمات الأميرة ديانا الأخيرة

بعد وفاتها بـ21 عاما.. مسعف يكشف الستار عن كلمات الأميرة ديانا الأخيرة

كشف رجل إنقاذ فرنسي عن كلمات الأميرة ديانا الأخيرة، وذلك بعد وفاتها بـ21 عاما، بعد تعرض سيارتها لحادث، وقبل ساعات من رحيلها عن عالمنا
من علاء مبارك لنائب البرلمان.. مشاهير سُرقت أحذيتهم أثناء الصلاة

من علاء مبارك لنائب البرلمان.. مشاهير سُرقت أحذيتهم أثناء الصلاة

تعد سرقة أحذية المصلين أثناء أدائهم للصلاة في المساجد ظاهرة متكررة تثير جدل وفضول الكثيرين حول السرقة في أماكن العبادة، ولم تقتصر هذه الظاهرة على المصليين
مرض "جنسي" خطير يعود من جديد.. وأعداد الإصابات في تزايد

مرض "جنسي" خطير يعود من جديد.. وأعداد الإصابات في تزايد

يعتقد كثيرون أن مرض الزهري أو "السفلس" الذي ينتقل جنسيا قد انتهى وولى للأبد، لكن إحصائيات الإصابة بالمرض تشير إلى عكس ذلك، بل أن أعداد الإصابات تضاعف في ألمانيا
سلمى حايك.. اتهمت ترامب باغتصابها ونجيب محفوظ سبب وصولها إلى العالمية

سلمى حايك.. اتهمت ترامب باغتصابها ونجيب محفوظ سبب وصولها إلى العالمية

كشفت الفنانة الأمريكية التي ولدت في 2 سبتمبر عام 1966 في أحد اللقاءات، عن سر جمالها وحفاظها على بشرتها حيث قالت أنها لا تغسل وجهها في الصباح لأن جدتها أخبرتها
لماذا حرمت فايزة كمال من الشهرة؟.. "رشوة جنسية" هي السبب

لماذا حرمت فايزة كمال من الشهرة؟.. "رشوة جنسية" هي السبب

قدمت فايزة كمال العديد من الأعمال الفنية الهامة خاصة التاريخية، ورغم تألقها ومشاركتها في الكثير من الأعمال، إلا أنها لم تكن نجمة صف أول، وهو ما كشف عن أسبابه